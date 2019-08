Helt siden introduksjonen for ganske nøyaktig 20 år siden, har X5 vært en stor suksess for BMW.

I fjor rullet en helt ny generasjon ut på markedet. Nå bygger bilen på en ny plattform, som bidrar til mer plass og lavere vekt.

Kjøreegenskapene er i tillegg finpusset på nye X5, sammenlignet med forgjengeren.

Pansret utgave

Utover å være en populær familiebil her hjemme, finner vi også flere versjoner av X5 hos Politiets sikkerhetstjeneste (PST), hvor bilene blant annet brukes til transport av regjeringsmedlemmer.

Finansminister Siv Jensen er blant de som er godt kjent med X5 i pansret utgave – som passasjer.

Nå har BMW nylig sluppet de første bildene av helt nye X5 Protection VR6. Sistnevnte si noe om hvilken klassifisering beskyttelsen innebærer.

For mange kunder er diskresjon svært viktig, derfor gjør ikke X5 Protection så mye ut av seg...

BMW X5: Den er ekstrem – men det skal ikke vises

Tåler skudd

Dette er bil for de som trenger ekstra beskyttelse. Enten det er offisielle personer, kjendiser – eller noen som driver i bransjer som kanskje ikke helt tåler dagens lys og som har fiender som kan finne på skumle ting.

Nye X5 Protection skal takle både skudd og «mindre» eksplosjoner, slik som forgjengeren. For eksempel er de skuddsikre rutene 33 millimeter tykke.

Disse knappene har du garantert ikke i din egen bil.

Bilen har også forsterkede dører, sideplater, tak og torpedovegg. Beskyttelsen etter VR6-kravene skal kunne stå i mot skudd fra automatvåpen av kaliber 7,62 × 39 millimeter, eksempelvis AK-47.

I tillegg skal bilen takle eksplosjoner fra håndgranater.

Dekkene er spesialkonstruert for å kunne kjøres videre med, selv etter punktering.

Kraftpakke!

Med en solid dose ekstra beskyttelse, betyr det også en betydelig vektøkning. BMW ønsker ikke å oppgi tallet på akkurat denne modellen, men svarer med å montere en av sine sterkeste motorer under panseret.

Vi snakker BMW sin velkjente V8-er på 4,4 liter. Her yter den 530 hk og hele 750 Nm. Det sørger for at X5 Protection klarer 0-100 km/t på bare 5,9 sekunder.

Dermed er bilen betydelig raskere enn Volvo sitt alternativ, som kun har en 2-liters rekkefirer på 320 hk.

Prisen på nye X5 Protection er ikke klar, men vi blir ikke overrasket dersom den fort bikker tre millioner kroner.

Til sammenligning koster Volvo XC90 Armoured, riktignok med VR8-klasifisering, drøyt fem millioner.

Les mer om Volvo sin pansrede utgave av XC90 her.

Selv om denne veier betydelig mer enn en vanlig X5 M50i, mener BMW at det ikke skal gå hardt utover kjøreegenskapene.

Se video av den nye pansrede X5 her: