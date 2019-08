I podcasten «Ida med hjertet i hånden» med Ida Fladen, snakker Siv Jensen åpenhjertig om sitt kjærlighetsliv.

– Akkurat nå er det litt stusselig, sier Frp-lederen.

Jensen har i en rekke år vært utsatt for rykter om sin legning. I podcasten ber hun folk slutte med spekulasjonene.

– Jeg synes det har vært helt underlig. I alle andre sammenhenger blir jeg karakterisert som en som sier det jeg mener. Tror man at jeg ikke hadde turt å si akkurat dette?

I 2008 ble Jensen omtalt som lesbisk i et NRK-kåseri.

– En kjempestor del av min vennekrets er homofile, at jeg ikke hadde turt å gå ut av skapet er bare tull. At jeg ikke skulle turt å gå ut av skapet, for noe tull. Jeg er en helt vanlig heterofil dame som dessverre ikke bor med en mann, som folk kan putte meg i en bås med. Noen prøver å sette en merkelapp på meg uten å ane noenting med meg. Slutt med det. Respekter at jeg har valgt det livet jeg har, sier Jensen.

I 2017 omtalte hun ryktene som «komisk» overfor TV 2.

FIKK PRIS: Finansminister Siv Jensen (Frp) ble i 2018 kåret til årets homobestevenn (Årets faghag) under GayGalla 2018 på Chateau Neuf i Oslo. Foto: Terje Bendiksby

Trives som singel

Frp-lederen sier det har vært lite dating de siste årene, men understreker at hun trives som singel.

– Det er brutalt sagt, men det er kanskje ikke det beste trikset i verden å være finansminister.

– Hvor lett er det å sjekke opp Siv Jensen?

– Det er ikke vanskelig, hvis jeg først synes han er skikkelig kjekk.

Under Frp-landsmøtet i mai kom Jensen med en innrømmelse om sitt eget liv.

– Jeg har valgt å leve alene. Jeg har ikke fått barn. Jeg er utrolig glad i mine tantebarn, men det har vært sårt for meg at jeg ikke har kunnet gi mamma enda et barnebarn. Men det har vært mitt valg, sa Frp-lederen, som har ledet partiet i 13 år.

Kritiserer journalister

Jensen sier hun har følt alle spørsmålene fra journalister om sitt privatliv som urettferdig.

– Det jeg virkelig har følt urettferdig er spørsmålene fra journalister om mitt privatliv: om jeg har kjæreste, om jeg skal ha barn, gifte meg. Så har jeg tenkt at hvorfor spør dere meg om dette, dere spør jo ikke andre politikere om hvordan det går på hjemmefronten. Det er den stereotypen at man skal være gift, ha to barn, Volvo og rekkehus, men det har ikke blitt sånn for meg. Det er mange årsaker til det, sier finansministeren i podcasten.

