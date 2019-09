Veldig mye handler om elbilen e-tron for Audi i Norge nå. Den står alene for langt over halvparten av Audi-salget så langt i år.

Men Audi har også andre, spennende ting på gang. Som bilen som akkurat har rullet inn på norske veier: Audi Q5 55 TFSI e quattro .

Hva er det så som skjuler seg bak dette navnet? Vi tar en telefon til Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen som akkurat nå skal sitte bak rattet i bilen.

Har tatt mye salg

Ring, ring

– Hei, Knut! Spent på den nye Q5-en?

– Ja, klart jeg er! Men aller først: Hva er dette egentlig?

– Dette er den helt nye og ladbare utgaven av Audis familie-SUV Q5. Den kom i helt ny generasjon i fjor, den andre i rekken. Og nå er det altså klart for ladbar hybrid. I det norske markedet er det svært viktig. De ladbare SUV-ene har tatt en veldig stor del av salget, fra modellene med bensin- eller dieselmotor. Det er nok å nevne konkurrenter som Volvo XC60 og Mercedes GLC. For Audi her hjemme har nok ikke denne utgaven kommet fort nok, sier Vegard.

49 kilometer på strøm

– Ja, for nye Q5 har vel ikke akkurat markert seg med storsalg?

– Det er helt riktig. Den har hatt det tøft mot de ladbare konkurrentene. I tillegg er det klart at elektriske e-tron har tatt veldig mye av oppmerksomheten hos Audi. Svært mange Audi-kunder har ventet på den. Og da har nok en fossil Q5 fremstått som litt gammeldags for noen. Denne utviklingen har gått fort. Første Q5 var forresten tilgjengelig som tradisjonell hybrid, men nå har den altså blitt ladbar.

– For å starte med noe mange sikkert lurer på: Den offisielle rekkevidden på strøm ligger på 49 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-normen. Med det legger den seg litt midt i løypa her. For å sette det lit i perspektiv: Etter den gamle NEDC-målingen tilsvarer nok dette rundt 60-70 kilometer. Men den målemetoden var som kjent altfor snill.

367 hestekrefter

– Med andre ord: De fleste vil klare det meste av småkjøring på strøm?

– Det er helt riktig. Og det er der denne biltypen har den store styrken sin. Har du et par mil til jobben, vil du kunne klare det på bare strøm. Det gjelder naturligvis også å være flink til å lade. Med et slikt kjøremønster, vil det være langt mellom hver gang du må innom bensinstasjonen. I alle fall for å fylle tanken, forteller Vegard.

Drivlinjen er satt opp med en 2-liters, firesylindret bensinmotor på 252 hestekrefter. Sammen med elmotoren gir den en total systemeffekt på 367 hestekrefter.

Ikke direkte billig...

– Det merkes ute på veien! Bilen er rett og slett råsprek. 0-100 km/t går unna på 5,3 sekunder, da er det ikke så veldig mange som henger med. Dette understrekes av gode kjøreegenskaper og høy komfort. Testbilen har også luftfjæring, det er med på underbygge følelsen av luksusbil.

–Nettopp dette med stort kraftoverskudd, er noe som kjennetegner de ladbare hybridene. Du har en skikkelig sparebøsse når du ønsker det – og en morsom kjøremaskin når du dropper fokus på å redde isbjørner og spare penger, forteller Vegard.

– Hva med prisen?

– Dette er ikke direkte billig moro. Her har vi startpris på 663.000 kroner, da er blant annet utvendig S-Line-pakke inkludert. Men det blir naturligvis mer penger før du er i mål. Testbilen kommer på 870.000 kroner. Da kommer det kanskje godt med at du kan kutte ned på drivstoffregningene...

– Ut over det vil jeg berømme Audi for at de holder på en infotainmentløsning med menyhjul og hurtigknapper. Det er en liten kjepphest for meg...

– Forbasket bra

– LITEN kjepphest?!?

– He, he. Jeg innrømmer at jeg er en infotainment-nerd. men når man tester veldig mange biler, får man også en god forståelse av hva som fungerer best. Og for å si det slik: Det er nok ikke alltid det veier tyngst hos bilprodusenter som skal ta hensyn til kostnader, utseende og integrering i øvrige systemer. Men som sagt: Her har Audi en god løsning!

Da vi testet nye Q5 for første gang i fjor, konkluderte vi for øvrig slik:

Q5 har fått et designløft, men du skal følge godt med for å få det med deg. Hvis du ikke endrer fargen, kommer ikke naboen til å tro at du har fått deg ny bil, for å si det sånn.

Men på innsiden har det skjedd mye. Interiøret er blitt veldig pent, og brukervennelig. I tillegg kjører den veldig bra – ikke minst med luftfjæring på plass.

Det er kort sagt ikke mye å sette fingeren på med denne bilen. Den er rett og slett forbasket bra.

Vi kommer tilbake med mer om den ladbare Q5-en når Vegard er ferdig med testen.

