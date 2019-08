I vinter oppdaget Aubrie at hun hadde en hevelse i nakken like bak øret, skriver Today.

Først slo 27-åringen seg til ro med at hevelsen trolig skyldtes stress.

Men, etter tre måneder hadde ikke hevelsen forsvunnet, og hun følte seg litt slapp. Da ble hun bekymret.

Hun sier til nettstedet at hun alltid har vært uheldig, og at hun ble redd.

– Kallenavnet mitt er «Bad Luck Brie», og jeg ble ganske paranoid, sier hun til nettstedet.

En sykehusundersøkelse viste at kulen ikke skyldtes stress. Aubrie hadde kreft i skjoldbruskkjertelen.

Overrasket lege

Aubrie ble undersøkt av øre-, nese- og hals-spesialist Catherine Sinclair ved Mount Sinai West i New York.

Aubrie forteller at kreft i skjoldbruskkjertelen er vanligere blant kvinner enn menn – men at også hun ble overrasket da det viste seg at kulen i Aubries nakke faktisk var kreft.

– Da jeg først så på den lymfekjertelen, ble jeg ikke bekymret, forteller hun, og sier at de aller fleste med hovne lymfekjertler ikke har såkalt malignitet, altså at svulsten er ondartet.

Symptomer på skjoldbruskkjertel-kreft: Kul i skjoldbruskkjertelen eller i nærliggende lymfekjertler på halsen

Hoste og heshet

Vanskeligheter med å svelge

Smerter i halsen

Stemmeforandring Kilde: Kreftforeningen

En biopsi viste derimot at det var snakk om kreft.

– Vi så alle de uvanlige trekkene som er vanlig for kreft i skjoldbruskkjertelen, sier legen.

419 norske tilfeller årlig

Hvert år får 12.000 amerikanske menn og 35.000 amerikanske kvinner kreft i skjoldbruskkjertelen, skriver det amerikanske senteret for sykdomskontroll og forebygging, Centers for Disease Control and Prevention.

Kreftregisteret opplyser om at det i 2017 ble diagnostisert 419 nye tilfeller av kreft i skjoldbruskkjertelen i Norge.

Gjennomsnittsalderen er 56 år. Sykdommen rammer flere kvinner enn menn, 288 kvinner og 131 menn.

Fem års overlevelse er 93 prosent for kvinner og 88 prosent for menn.

KREFT: Pilen øverst til høyre peker på abnormiteter i Aubries skjoldbruskkjertel. Foto: Mount Sinai West/Catherine Sinclair

– Jeg er bare 27 år

Aubrie sier at det er vanskelig å forstå og akseptere at hun har fått kreft så tidlig i livet.

OPERERT: Aubrie får besøk av sykehusets terapihund etter operasjonen. Foto: Aubrie Cogan

– Jeg er bare 27 år. Det var vanskelig å forstå, sier hun til nettstedet.

Sykdommen kan være genetisk, men Aubrie er den første i sin familie som har fått kreft i skjoldbruskkjertelen.

Legen sier at Aubrie gjorde rett i å oppsøke lege da kulen ikke forsvant.

– Kreft i skjoldbruskkjertelen kan være ganske «stille», helt frem til et sent stadium, sier lege.

Aubrie måtte opereres. Både skjoldbruskkjertelen og de fire lymfekjertlene kreften hadde spredt seg til ble fjernet.

Hun forteller at hun er litt hes etter operasjonen, men at hun ellers føler seg bra.

Oppsøk lege

Snart skal 27-åringen tilbake til studiene på Hunter College i New York, og hun satser på å fullføre skolen til våren.

Hun står frem med sin historie for å advare andre.

– Mange bare skylder alle former for hovne lymfekjertler på stress. Jeg vil råde dem til å gå til legen. Selv om det ikke er noe, er det bedre å være sikker, sier hun.