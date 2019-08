20. februar sto 27 år gamle Sofie frem og fortalte at hun opplevde seg feilsitert, dårlig behandlet og presset av VG og deres politiske journalist, Lars Joakim Skarvøy i TV 2.

I begynnelsen av april ble det klart at hun ønsket å klage avisen inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU). I midten av april var klagen sendt.

Sofie mener at VG har brutt pressens etiske regelverk på syv punkter.

– Jeg føler meg presset, uthengt og dårlig behandlet av VG. Mediet har skrevet et sitat jeg ikke kan stå inne for, som jeg flere ganger har prøvd å endre/fjerne. Jeg mener at mediet har brukt meg til fordel for et politisk spill jeg aldri ville ta del i, skrev Sofie i klagen.

Her er bruddene VG anklages for Sofie klager VG inn på disse punktene i Vær Varsom-plakaten:

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.



3.3. Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter.



3.6. Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående.



3.7. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.



3.9. Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. 4.2. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.



4.13. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

Erkjenner fem punkter

Hvis Sofie får medhold på alle syv punkter, får VG tidenes strengeste PFU-fellelse.

– Jeg finner kun én sak i løpet av de siste ti årene som er felt på fem punkter, men jeg finner ingen som er felt på flere, sier Trude Hansen, rådgiver i PFUs sekretariat til NRK.

VG erkjenner selv brudd på fem punkter i Vær Varsom-plakaten, men avviser å ha utlevert upublisert materiale.

VG mener de ikke har brutt god presseskikk, da Sofie allerede hadde gjort samtalene kjent i TV 2s reportasje.

Sofie mener at avisen brøt god presseskikk da de utleverte «off the record»-samtaler fra hennes møte med VG-journalist Lars Joakim Skarvøy, skriver Medier 24.

PFU behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. PFU er en selvdømmeordning opprettet av Norsk Presseforbund, som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Vær Varsom-plakaten legges til grunn for PFUs vurderinger og uttalelser.

Steiro får kraftig kritikk

I tillegg til journalist Lars Joakim Skarvøy, får også VGs sjefredaktør kraftig kritikk i PFU-klagen.

TV 2 har tidligere avslørt at Steiro snakket med Sofie i 16 minutter og 56 sekunder den samme kvelden som VG-saken ble publisert.

– Sjefredaktøren i mediet kontaktet meg få timer etter publisering, han opptrådte hissig og pressende i deler av vår samtale. Steiro fikk beskjed om at jeg ikke opplevde «hendelsen» som ubehagelig, som jeg også sa til journalisten flere ganger, skriver Sofie i PFU-klagen.

Hun reagerer også på at VG-redaktøren og avisen lot sitatet stå i fire uker før de fjernet utsagnet og endret artikkelen.

– Hvorfor endret ikke VG sitatet etter jeg snakket med Steiro samme kveld som saken ble publisert, spør Sofie i klagen.

Har beklaget

TV 2 har tidligere forelagt Gard Steiro anklagene som fremgår av PFU-klagen.

– Vi har mottatt klagen og synes - som vi har sagt tidligere - det er bra at Sofie bringer saken inn for PFU. Nå skal vi sette oss grundig inn i klagen og sende vårt tilsvar på normal måte. VG har allerede erkjent at det er gjort feil både før og etter publisering. Vi har uten forbehold beklaget overfor Sofie, Trond Giske og andre impliserte, skriver han i en e-post til TV 2 6. mai.