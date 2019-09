Den debuterte som rålekker konseptbil og viste at en stasjonsvogn fra Kia også kan være sexy. Designet var dessverre betydelig nedtonet da det ble klart for produksjonsklar utgave.

Men Optima stasjonsvogn har klart seg bra mot mange konkurrenter siden den kom for drøyt tre år siden.

Her hjemme er det én modell som gjelder: Den ladbare hybridutgaven som Kia kaller PHEV.

Den markerte seg helt fra start med god elektrisk rekkevidde, kombinert med gunstig pris. Den var for eksempel en god del rimeligere enn storselgeren VW Passat GTE, samtidig som Kia leverer mye utstyr til gunstige priser.

Årene går fort også i bilverdenen. Det har skjedd mye siden ladbar Optima debuterte. Flere merker begynner nå å komme med andre generasjon ladbare hybrider, med en betydelig økning av den elektriske rekkevidden.

Hva er nytt?

Nå er det klart for en facelift på Optima. Hvis du eier dagens utgave – bør du da snarest sette kursen mot nærmeste Kia-forhandler og sjekke ut nykommeren? Det skal vi finne ut av nå.

Kia er tidlig ute med elektrifisering og har flere ladbare modeller.

Vi kan jo starte med det utvendige. Her er endringene nesten ubetydelige. Støtfangeren foran er litt forandret og har fått LED-tåkelys. Det er også nytt design på felgene. Ut over det ser det ut som Kia er strålende fornøyd med tingenes tilstand.

Innvendig har det kommet LED-lyslister på dashbord og dørsider, med flere valgmuligheter. Nytt ratt er også på plass.

Hva så med drivlinjen? Bensinmotoren har gått ned fra 156 til 154 hestekrefter, dette som følge av partikkelfilter i forbindelse med ny typegodkjenning. Den totale systemeffekten er likevel den samme: 205 hestekrefter.

Kia opererer nå med rekkevidde etter den såkalte NEDC 2,0-typegodkjenningen. Denne er strengere enn den tidligere NEDC-normen, men snillere enn WLTP som er den "nye" valutaen på området. Inntil vi får et nytt WLTP-tall, er offisiell rekkevidde fortsatt på 62 kilometer.

Bilene "lurte" oss i mange år, så kom nye regler

Her kan du se endringene før og etter facelift. Eller kan du det... Vi snakker forsiktig finpuss.

Hva er styrker og svakheter her?

Om dette ikke var en ladbar hybrid, er det ikke sikkert at Kia hadde tatt seg bryet med å ta den inn til Norge. Salget av de tradisjonelle familie-stasjonsvognene har nemlig stupt de senere årene. Flere modeller har også gått ut og ikke blitt erstattet.

Den store styrken til Optima PHEV er naturligvis at du kan ha svært lave driftskostnader, hvis kjøremønsteret ditt er "riktig". Det vil si at du har mer småkjøring enn langkjøring, og at du er flink til å lade.

Den offisielle rekkevidden har vist seg å være relativt realistisk. Det betyr at du kan gjøre unna alt av småkjøring uten å bruke mange bensindråper. På mellomlange turer har du også god effekt av at de første milene går hovedsaklig på strøm, mens du må regne med relativt høyt bensinforbruk på rene langturer.

Kia leverer mye utstyr, til hyggelig pris.

Ombyggingen til ladbar hybrid har gått noe ut over bagasjerommet. Gulvet er høyt og det er ingen smårom igjen til for eksempel ladekabelen. Trenger du stasjonsvogn med digert bagasjerom, kan dette derfor bli snaut.

Bilen er ellers kvikk og svært lettkjørt. Er du ute etter inspirerende kjøreegenskaper skal du nok velge noe annet. Særlig styringen er livløs og lite engasjerende.

Kia har lenge vært gode på å tilby mye fint utstyr, til gunstig pris. Det gjelder også her. Testbilen er svært velutstyrt, uten at prisen går til himmels.

Innvendig merkes det her og der at Kia nødvendig må spare litt. Det er mye hard og litt billig plast her, samtidig som blanding av mange forskjellige materialer gir et rotete totalinntrykk. En liten detalj som når du lukker dørene, gir også billigfølelse.

Kjøpte ladbar hybrid: – Jeg er sjokkert over forbruket

Funksjonelt førermiljø. antallet knapper og brytere er med på å avsløre at dette ikke ble utviklet i går...

Hva koster den?

Optima Active Business starter på 414.900 kroner. I tillegg har testbilen ekstrautstyr som panorama-soltak og LED-belysning innvendig, teknikkpakke med parkeringsassisten, 360-graders kamera og blindsonevarsling. I tillegg skinninteriør med ventilerte seter foran og varme i baksetet.

Med alt dette på plass ender vi på drøyt 450.000 kroner. Mye bil for pengene? Absolutt!

Hvem er konkurrentene?

Den argeste er utvilsomt VW Passat GTE og den har blitt tøffere siden sist. En ny utgave lanseres straks i Norge. Batteripakken har økt med 30 prosent sammenlignet med første generasjon. WLTP-rekkevidden er på 55 kilometer, det tilsvarer rundt 75 kilometer etter den gamle NEDC-standarden.

Av andre ladbare stasjonsvogner, kan du se nærmere på både Mercedes C-klasse og BMW 3-serie. Ford Mondeo har også kommet som hybrid, men den er ikke ladbar.

Vil du ha SUV i stedet (og det er akkurat det mange tidligere stasjonsvognkjøpere vil), har du mye å velge mellom. Men – det blir også fort en god del dyrere.

Optima kan være et veldig smart stasjonsvognkjøp for de som har mye småkjøring og mulighet til å lade ofte.

Vil naboen bli imponert?

Hvis Kia hadde vært tro mot det opprinnelige konseptet, ville hun eller han kanskje blitt det. Men nå er dette en svært diskret bil som gjør lite utav seg. Et typisk fornuftskjøp der designet ikke vekker de store følelsene.

Broom mener:

Optima PHEV holder seg fortsatt bra, tre år ute i livsløpet.

Først og fremst er dette et folkelig og fornuftig alternativ til biler som gjerne koster mye mer. Optima PHEV er en liten sparebøsse å eie. Prisen er gunstig, du kan holde driftskostnadene nede på et hyggelig nivå, samtidig som du har plass til hele familien og slipper noen form for rekkeviddeangst på langtur.

Pluss også for at Kia tilbyr rikholdige utstyrspakker til gunstig pris. Syv års garanti kan også være gull verdt. Du tar ikke akkurat noen store sjanser hvis du går og kjøper deg en ny Optima.

Smart er det også med hengerfeste, og muligheten til å trekke 1,5 tonn.

Annenhåndsverdien er imidlertid en usikkerhetsfaktor. Signalene fra bruktbilmarkedet går på at første generasjons ladbare biler er tungsolgte. Dette vil nok forsterke seg etter hvert som det kommer biler med betydelig lengre rekkevidde enn i starten.

Alle de nye elbilene som kommer de neste årene spiller også inn her. Mange ser på de ladbare hybridene som en "mellomstasjon". Og i elbil-landet Norge er det nok en fare for at de etter hvert kan bli oppfattet som litt ukurante.