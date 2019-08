Etterforskingsledelsen vil komme med ny informasjon i saken onsdag klokken 12. Det varsler Øst politidistrikt i en pressemelding.

Ifølge VG vil politiet slippe det som omtales som interessant informasjon fra åstedet, som potensielt kan bringe etterforskningen videre ved å identifisere hvem som tok seg inn i Hagen-ekteparets enebolig 31. oktober i fjor.

I pressemeldingen skriver politiet at etterforskingsledelsen ikke ønsker å kommentere innholdet før pressekonferansen starter.

Håper på oppklaring

Familiens bistandsadvokat, Svein Holden, sier til TV 2 at familien er underrettet om de nye opplysningene.

– Jeg hadde kontakt med påtaleansvarlig på mandag, og vi har fått redegjort innholdet, sier Holden.

Familien håper at de nye opplysningene kan bidra til oppklaring i saken.

– Familien er naturligvis opptatt av at politiet kan oppklare saken og pågripe de som står bak. Vi håper at den nye informasjonen kan bidra til det, sier bistandsadvokaten.

Forsvunnet

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) forsvant fra sitt hjem på Fjellhammar i Lørenskog 31. oktober i fjor.

Kort tid senere varslet hennes ektemann, milliardær Tom Hagen (68), politiet. Politiet holdt da den videre etterforskningen skjult, helt til de i januar gikk ut i mediene og ønsket tips i saken.

Politiets første hovedhypotese var at det var snakk om en bortføring med økonomisk motiv.

Ny hovedhypotese

I slutten av juni offentliggjorde Øst politidistrikt at de gikk bort fra hovedhypotesen.

– Vi anser det nå som svært lite sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er i live. Vi har ikke noe sikre tegn på at hun er død, men vi ser det som sannsynlig, sa politiinspektør Tommy Brøske under en pressekonferanse 26. juni.

Det har gått 301 dager siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt eget hjem.

Saken oppdateres.