Mens mange forbinder åpning av champagneflasker med fest og feiring, deles neppe dette synet av Theo Campell. Briten, som deltok i sesong tre av det populære reality-programmet Love Island, sier øyet hans «ble delt i to» etter å ha blitt truffet av en champagnekork, melder SkyNews.

Dobbel operasjon

På et bilde fra Campells Instagram-konto viser han fram det bandasjerte øyet sammen med kjæresten Kaz Crossley, kjent fra samme program.

– To øyeoperasjoner senere, etter en veldig uheldig ulykke, skriver Campell under bildet.

– Jeg har mistet alt syn på høyre øyet ettersom det ble delt i to, hvem skulle trodd at en champagnekork ville bety slutten for meg?, fortsetter han.

Ved godt mot

Til tross for at synet er borte, virker det som om Campell fremdeles har humøret i behold.

– Jeg har fremdeles ett øye igjen, om man ser ting fra den lyse siden. Si ifra hvis noen vet hvor de selger kule øyelapper, legger Campell til, før han runder av med hashtaggene #captainhook, #thor og #fettywap – to fiksjonelle karakterer og en rapper som alle deler Campells enøyde skjebne.