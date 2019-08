Internasjonale dataanrep er en stadig økende trussel, og nå varsler NATOs generalsekretær en opptrapping i kampen mot cyberterrorisme.

– Vi har utpekt cyberspace som et område der NATO opererer og forsvarer seg selv like effektivt som det gjør i lufta, på land og til havs, skriver Stoltenberg i en nylig artikkel i Prospect Magazine, gjengitt av SkyNews.

Åpner for artikkel 5

Skulle et alvorlig dataangrep inntreffe i fremtiden, indikerer Stoltenberg at dette kan utløse artikkel 5 i Atlanterhavspakten. Pakten utgjør grunnlaget for NATO, og ifølge artikkel 5 vil et angrep på ett av medlemslandene er et angrep på alle.

– Dette betyr at vi vil avskrekke og forsvare mot alle aggresjoner mot våre allierte, enten angrepet finner sted i den fysiske eller virtuelle verden, sier generalsekretæren.

Artikkel 5 har kun blitt utløst én gang tidligere, i forbindelse med terrorangrepene mot USA 11. september.

Helsetjenester rammet

Stoltenberg trekker frem det såkalte WannaCry-angrepet fra 2017 som et eksempel på hvor ødeleggende dataangrep kan være. Angrepet rammet en rekke land, deriblant den britiske helsetjenesten National Health Service.

– WannaCry-viruset saboterte datamaskiner på sykehus over hele Storbritannia, avlyste tusenvis av planlagte avtaler og kostet National Health Service flere millioner pund, skriver Stoltenberg.

Ifølge SkyNews skal angrepet ha kostet helsetjenesten alene over én milliard kroner, og Nord-Korea ble mistenkt for å stå bak.

Utbredt også i Norge

Også her hjemme har man fått føle på konsekvensene av dataangrep, og så sent som mars i år ble Hydro offer for cyberterrorisme. Angrepet kostet selskapet hundrevis av millioner.

Stoltenberg er klar på at samarbeid er nødvendig om en vil overvinne cyberterroristene i fremtiden.

– Ingen land kan på egenhånd sikre cyberspace. Men gjennom tett samarbeid og ved å dele kunnskap, vill vi ikke bare overleve, med også blomstre i den digitale alderen, konkluderer han.