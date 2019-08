Fast bestemt på å revansjere fjorårets pinlige Europaliga-opptreden

Rosenborg - Dinamo Zagreb 1-1 (sammenlagt 1-3)

Rosenborgs drøm om Champions League-gruppespill ble med nettopp det - drømmen.

Allikevel var det noe med stemningen på Lerkendal og innsatsen som ble lagt ned over to oppgjør mot forrige sesongs åttedelsfinalist i Europaligaen som gjorde at optimismen rådde i den trønderske hovedstad.

Nå handler alt - i hvert fall i europeisk målestokk - om å revansjere forrige sesongs skuffende innsats i nettopp den turneringen utover høsten.

– Vi gjorde det jo helt elendig i fjor. Nå føler jeg bare at vi har en annen tro og et annet samhold i gruppen. Jeg føler vi leverte en mye bedre kvalifisering i år enn vi gjorde i fjor. Det er mye nærmere, sier Marius Lundemo til TV 2.

Han halter gjennom pressesonen over en og en halv time etter kampslutt på Lerkendal, så tirsdagen er for lengt blitt onsdag idet han reflekterer over forskjellen i troppen som for ett år siden leverte 0-1-5 på seks kamper i gruppe med RB Leipzig, Red Bull Salzburg og Celtic.

Se trekningen til Europaligaens gruppespill fredag kl. 13.00!

Midtbanespilleren blir også utfordret på å sette ord på hvordan det føles at drømmen om den gjeveste turneringen glapp og at potensielle bortekamper de neste månedene ikke skal spilles på Anfield, Camp Nou eller Santiago Bernabeu, men i stedet potensielt på Old Trafford, Emirates, Olympiastadion i Roma eller Ramón Sánchez Pizjuán i Sevilla.

– Det har selvfølgelig sunket litt inn at Europaligaen er bra det også, men det er mest skuffelse over at Champions League ryker. Men det er mange, mange gode lag i Europa og mange kule stadioner å dra på, sier han.

Vil hente inspirasjon fra sine overmenn

Det nærmer seg to timer siden publikum i Kjernen - RBKs mest trofaste - taktfast slo fast fra tribuneplass at «Vi ska vinn Europa League», og selv om akkurat det kanskje er en målsetting i høyeste laget, mener Lundemo at man kan hente inspirasjon fra det å spille jevnt med en motstander som gjorde det såpass bra i samme turnering forrige sesong.

– Det viktigste for meg er at vi klarer å hevde oss og forhåpentligvis klarer å gå videre. Zagreb leverte jo veldig bra i Europaligaen i fjor, og jeg håper vi kan gjøre noe lignende, sier 25-åringen.

Sammen med Vegar Eggen Hedenstad var han utvalgt til å delta på dopingkontroll etter kampslutt, hvilket er en sterk medvirkende grunn til at nettopp de to forlater Lerkendal sist av samtlige spillere natt til onsdag. Også Hedenstad er offensiv forut for gruppespillet i Europas nest gjeveste turnering.