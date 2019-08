Hendelsen fant sted i Namsos, og politiet meldte om hendelsen på Twitter ti på halv ett natt til onsdag.

– En lokalpatrulje var ute og stanset av et kjøretøy som ble brukt til øvelseskjøring. Etter å ha gjennomført kontroll viste det seg at ledsageren hadde promille, og han ble tatt med til politistasjonen for blodprøve, sier operasjonsleder i Trøndelag Politidistrik Arnt-Harald Aaslund til TV 2.

#Namsos. Patrulje stanset bil som drev øvelseskjøring. Ledsager var beruset, og ble tatt med for bevissikring, og anmeldes. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) August 27, 2019

Blir anmeldt

Mannen er anmeldt for forholdet.

– Ledsageren blir anmeldt for ordinær promillekjøring, ettersom det er han som er ansvarlig sjåfør, sier Aaslund.

Personen som øvelseskjørte var promillefri, og operasjonslederen kategoriserer hendelsen som uvanlig.

– Dette er en sjelden sak, det er ikke ofte ledsageren har promille.