Det bekrefter English Football League (EFL) på sine hjemmesider.

Klubbeier Steve Dale fikk fram til fredag forrige uke på å bevise at han har penger nok til å drive klubben på nivå tre i England, ellers ville den bli kastet ut av ligasystemet. Den gangen fikk klubben en utsettelse fram til tirsdag, men Bury klarte ikke å møte ligaens krav.

Etter at et potensielt salg av klubben til C&N Sporting Risk gikk i vasken er det nå klart at klubben kastes ut av League One.

Det tredje nivået i England vil dermed bestå av 23 lag denne sesongen, der kun tre lag rykker ned.

– Dette er utvilsomt en av de mørkeste dagene i ligaens moderne historie, sier Debbie Jevans i EFL.

– Jeg forstår hvor opprørende og knusende dette er for Burys spillere, ansatte, supportere og samfunn.

Bury er den første klubben til å bli kastet ut av ligasystemet siden Maidstone gikk konkurs i 1992.

Også Bolton Wanderers risikerer å bli kastet ut av ligasystemet, men klubben har fått innvilget en fjorten dagers utsettelse på å møte EFLs krav.