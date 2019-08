På toppen av henholdsvis ti og fem år i fengsel, må Troy Allan Nelson (33) og Ryan Patrick Morris (28) gjennomføre noen ganske uvanlige oppgaver om de vil slippe ut på prøve igjen.

Løy om militærtjeneste

Dette inkluderer å skrive ned navnet på alle de 6756 amerikanerne som døde under krigene i Irak og Afghanistan for hånd, melder CNN.

Nelson og Morris ble begge dømt for å ha brutt vilkårene for prøveløslatelse i to saker uavhengig av hverandre.



Felles for dem begge er at de har løyet om militærtjeneste for å slippe ut på prøve. Dette fikk dommer Greg Pinski til å klekke ut den kreative straffen.

– Skammelige mennesker

– Det er visse mennesker, skammelige mennesker, som ikke har risikert livet sitt for dette landet, men som fremstiller seg selv som om de har gjort det, torndet dommer Pinski i retten ifølge Great Falls Tribune.

Den spesielle dommen ble avsagt i delstaten Montana i USA. Skulle de to først komme ut på prøve, slutter ikke straffen av den grunn.

Nelson og Morris må da stå ved et militært minnesmerke i åtte timer under merkedagene Memorial Day og Veterans Day. Her må de ha på seg en plakat med påskriften «Jeg er en løgner. Jeg er ikke en veteran. Jeg stjal tapperhet. Jeg har vanæret alle veteraner».