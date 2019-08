Inter er enig med Manchester United om et lån av Alexis Sánchez for resten av inneværende sesong, melder blant andre Sky Sports og BBC sent tirsdag kveld.

Chileneren har vært en stor skuffelse etter at han kom med store forventninger fra Arsenal i januar i fjor. Da sikret Sánchez seg status som klubbens best betalte spiller.

Inter betaler angivelig 50 millioner kroner for å låne Sánchez for resten av sesongen.

Det skal ikke være inkludert en opsjon på kjøp av den tidligere Udinese- og Barcelona-spilleren, som er under kontrakt med Manchester United til 2022.

Engelske medier skriver at Sánchez går gjennom den medisinske testen i Milano onsdag.

Manchester United har allerede sendt Romelu Lukaku til Inter denne sesongen. Den belgiske spissen debuterte med å score det tredje målet i 4-0-seieren over Lecce.

Sánchez har ikke vært involvert for Manchester United denne sesongen. Angriperen returnerte fra Copa América med en skade.

Det europeiske overgangsvinduet stenger mandag 2. september. For Premier League-klubbene stengte det dagen før serieåpningen.

Dermed kan flere Manchester United-spillere forsvinne over de neste dagene. Klubben rakk imidlertid å sikre seg Daniel James, Aaron Wan-Bissaka og Harry Maguire før det engelske overgansvinduet stengte.

United har fått en svak sesongstart med fire poeng på tre kamper.