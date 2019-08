Rosenborg fikk drømmen om Champions League knust etter 1-3 sammenlagt mot Dinamo Zagreb. Likevel er det mange som lar seg imponere av trøndernes returkamp.

De kroatiske gjestene presset hardt før pause, og David Akintola ga RBK en tidlig ledelse. Både Tore Reginiussen og Vegard Eggen Hedenstad var også nær scoringer.

– Det er det beste jeg har sett av Rosenborg på lang, lang tid når vi tenker på anledning og kampens betydning, sier Nils Johan Semb i TV 2s Champions League-studio.

Den tidligere landslags- og toppfotballsjefen applauderer arbeidet til Eirik Horneland.

– Det er bare å la Eirik fortsette med dette laget, for han kommer til å bygge et meget sterkt lag på sikt, tror Semb.

– Fortjener å føre laget ut i Europa

Tidligere Rosenborg-kaptein Bent Skammelsrud er også full av lovord. Han mener litt av Rosenborg-magien var tilbake på Lerkendal tirsdag kveld.

– Det er mange som har letet etter dette. Vi så at publikum er med i 90 minutter. Det som har skjedd på kort tid er fantastisk, og Horneland skal ha veldig mye av æren for det. Han har stått rakrygget og tatt det meste, og nå fortjener han å føre laget ut i Europa, sier Skammelsrud til TV 2.

Rosenborgs gruppe i Europaliga-gruppespillet trekkes fredag.

Eirik Horneland har løftet nivået på flere spillere, mener TV 2s fotballekspert.

– Se spillerne utpå her! Alexander Søderlund ser ut som gode, gamle Søderlund. Han vinner nesten alle dueller. Hedenstad er strålende på sin back, det samme er Birger Meling på motsatt side. I Marius Lundemo har de fått en sentral midtbanespiller som holder nivået i disse kampene. Samuel Adegbenro, Mike Jensen, ramser TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen opp.

– Mange så sluttkjørte ut for ett år siden eller bare for et par måneder siden, men nå ser du at de elsker å spille fotball og de struttet av selvtillit. Det er faktisk veldig morsomt å se. De har fått masse motgang og kjeft, og så leverer de på det beste nivået igjen, fortsetter Mathisen.

Huseklepp: – De blir enda bedre

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp, som jobbet under Eirik Horneland i Haugesund, mener det var naturlig at det tok tid for gamletreneren.

– Jeg tror de er på riktig vei, og de kommer til å bli enda bedre utover høsten og kanskje enda bedre igjen neste år. Horneland har en veldig krevende spillestil, og det tar tid å sette seg, for han krever enorm løpskraft og X-faktor, som man har med David Akintola og Samuel Adegbenro. Den spillestilen vil passe veldig godt i Europaligaen, for de har manglet disse typene, sier han.

Spørsmålet er hvem som spiller resten av sesongen i Rosenborg, for det europeiske overgangsvinduet stenger mandag 2. september.

– Den største utfordringen til Rosenborg blir å beholde spillerne, for det er et voldsomt trøkk rundt Birger Meling. Det er også trøkk rundt Samuel Adegbenro. Hvis de hele tiden skal ha spillere ut og inn, er det den største utfordringen for å ta dette prosjektet videre med tanke på Champions League og mulighetene neste sesong, sier Nils Johan Semb.