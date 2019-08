Etter å ha vært savnet i fem døgn ble svenske Lena Wesström (45) funnet død i mai i fjor.

Saken fikk stor medieoppmerksomhet da det tok flere dager før hun ble funnet. Politiet satte umiddelbart i gang en etterforskning av det de mistenkte var en kidnapping.

Årsaken til at politiet mistenkte at det dreide seg om en kidnapping var at Wesströms ting fremdeles var i huset hennes, og at døren til boligen var åpen.

Mann pågrepet

Fem dager senere ble altså 45-åringen oppdaget i et skogholt bare 100 meter fra sitt eget hjem i Örebro.

I slutten av mai i fjor ble en person pågrepet, mistenkt for å ha drept 45-åringen. Mannen ble sluppet fri en uke senere, skriver Aftonbladet.

– Ved 06-tiden i dag ble en mann pågrepet, som tidligere har vært mistenkt for drapet på en kvinne i Hjärsta i Örebro i mai 2018, skriver svensk politi i en uttalelse.

Sperret av bolig

Etterforskningen har ført til at mistanken mot mannen igjen har blitt styrket, og han er nå pågrepet, mistenkt for drap.

– Den mistenktes bolig er sperret av for tekniske undersøkelser, opplyser politiet.

Mannens advokat Ingvar Backman sier til Aftonbladet at politiet har forhørt hans klient i løpet av tirsdagen, men vil ikke komme med øvrige kommentarer.