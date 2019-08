Hynne løp under VM-kravet i Italia

KLARTE VM-KRAVET: Hedda Hynne vant et internasjonalt stevne i Rovereto. Foto: Carina Johansen

Friidrettsprofilen Hedda Hynne vant tirsdag 800-meteren under et internasjonalt stevne i italienske Rovereto. Vinnertiden 2.00,53 var under VM-kravet.