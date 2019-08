Det dreier seg om et større lagerbygg.

En tipser sier til TV 2 at det flere brannbiler på stedet, og at lageret er i full fyr.

– Per nå har vi ikke full kontroll på brannen der. Vi har over seks kjøretøy fra brannvesenet der og jeg fikk akkurat beskjed om at det trengs mer vann til slukningsarbeidet der akkurat nå, sier nestkommanderende ved Alarmsentral Brann Øst Ole Martin Isebakke til TV 2

Operasjonsleder ved Øst politidistrikt, Kari Mons sier til TV 2 at det på et tidspunkt var fare for spredning.

– Noen personer ble evakuert fra et brakkebygg i nærheten siden det var fare for at brannen skulle spre seg. Det skal det ikke lenger være fare for, sier Mons.

Operasjonslederen opplyser om at det fortsatt brenner godt i lagerbygget.

– Det er litt for tidlig å si noe om omfanget av brannen. Hvor mye som brenner og hva er ikke helt kartlagt, men det jobbes med å slukke brannen, sier Mons.

Saken oppdateres!