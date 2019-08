Den tyske byen Bielefeld har i en årrekke vært gjenstand for en konspirasjonsteori.

Den går ut på at byen egentlig ikke eksisterer, skriver nyhetsbyrået AP.

Nå tilbys én million euro, tilsvarende nær 10 millioner norske kroner, til den som kan bevise at konspirasjonsteorien stemmer, og at byen dermed ikke eksisterer.

Ifølge nettsiden om konkurransen er det ingen grenser for hvor kreativ man kan være i forsøket på å motbevise byens eksistens.

En regel er dog at påstandene som legges frem ikke er mulig å motbevise. Arrangørene av konkurransen skriver at det er «99,9 prosent sikre» på at de kan motbevise alt som kommer inn.

Har du fylt 16 år og fremlegger beviset eller bevisene på tysk eller engelsk, er det nok til å delta. Fristen er 5. september.

Konspirasjon

Byen ligger (det vil si, hvis den finnes) rundt 33 mil vest for Berlin og har 340.000 innbyggere, skriver BBC, og teorien om at den ikke eksisterer startet allerede i 1994.

Det skjedde da IT-studenten Achim Held la ut en post på nett om at Bielefeld ikke finnes. Det gjorde han etter å ha møtt en festdeltaker som var derfra, hvorpå han innså at han aldri hadde hørt om byen.

Meldingen han la ut var kort og konsis:

«Bielefeld? Det eksisterer ikke.»

Fire enkle ord, som altså har vokst til å bli en kollektiv vits (eller teori) i hele Tyskland. Nå, 25 år senere, kan du altså vinne én million euro dersom du kan bevise at Helds ord stemmer.

Kjent teori

Ifølge BBC er det dog flere ting som tilsier at Bielefeld faktisk finnes. Blant annet holder Tysklands største matprodusent Dr. Oetker til der.

Selv Tysklands rikskansler Angela Merkel har tøyset med at byen muligens ikke eksisterer. I 2012 holdt hun en tale i Berlin, hvor hun nevnte at hun hadde vært til stede på et arrangement i Bielefeld og konstaterte:

«så det eksisterer», før hun fortsatte:

«Jeg hadde inntrykk av at jeg var der. Jeg håper jeg får dratt tilbake».