Champions League-drømmen til Rosenborg knust av praktscoring

Rosenborg - Dinamo Zagreb 1-1 (1-3 sammenlagt)

Se sammendrag i videovinduet øverst!

David Akintolas tidlige scoring tente virkelig Champions League-håpet for Rosenborg etter 0-2 for Dinamo Zagbreb forrige uke, men Amer Gojaks suser etter pause knuste trøndernes håp om å ta seg til gruppespill.

Rosenborg hadde imidlertid enorme sjanser til å score enda flere, inkludert et frispark i stolpen fra Vegard Eggen Hedenstad.

– Det gikk som ventet. 0-2 fra det første oppgjøret var for tungt å snu, men det var likevel en imponerende forestilling mot en god motstander. Det er total forvandling fra det Rosenborg vi så for bare et par måneder siden, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Trøsten for Rosenborg er at de allerede er kvalifisert til Europaligaen.

– Det er ekstremt mye å revansjere for Rosenborg, for det de viste i Europaliga-gruppespillet i fjor var pinlig. Det Rosenborg har vist i kvalifiseringen denne sesongen lover virkelig godt, sier Jesper Mathisen.

– Skuffelsen er enorm

Hedenstad var meget skuffet etter at Champions League-håpet ble knust.

– Det er ikke det vi så for oss da vi gikk til pause på 1-0 etter en god omgang. Vi hadde troen. Vi fortsatte ikke i samme spor i andre omgang, men det gikk ganske bra, og så kom lykketreffet imot. Skuffelsen er enorm og luften gikk helt ut av oss. Det er en sliten og skuffet gjeng, men etter hvert kan vi ta det med fatning og se tilbake på kampene og kvalifiseringen som bra totalt sett, sier Hedenstad til TV 2.

Rosenborg-trener Eirik Horneland mente de var for passive på utligningen.

– Det er bittert, for vi spilte en bra kamp lenge, men så synes jeg vi begynte å slurve og heade litt hjemover, så vi inviterte dem inn og ga dem teften av noe, sier Horneland til TV 2.

Utrolig Reginiussen-bom

Rosenborg gikk rett i strupen på kroatene, og allerede etter ni minutters spill burde det stått 1-0 til Rosenborg, men fra tre centimeter traff ikke Tore Reginiussen ordentlig på headingen. Ballen gikk i bakhodet og ut i stedet for i nettmaskene.

Trønderne tok ledelsen minuttet etter da Samuel Adegbenro slo et godt innlegg fra venstre. Mike Jensen prøvde å skli ballen inn, men Dominik Livakovic gjorde en strålende redning. Dinamo Zagreb-målvakten ga imidlertid en retur rett ut, og der dukket Akintola opp og dundret inn 1-0.