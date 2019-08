Erling Braut Haaland har startet sesongen med sju mål på fem seriekamper, og nå er 19-åringen for første gang tatt ut i den norske landslagstroppen til Lars Lagerbäck.

Forventningene til RB Salzburg-spissen er enorme, men det er naturlig, mener tidligere landslagssjef og deltidsansatt seniorrådgiver i Norges Fotballforbund, Nils Johan Semb.

– Det er grunn til å ha store forventninger. Det er en spiller som har hamret inn mål på alle aldersbestemte landslag, U21 og i Eliteserien, og nå har han startet fantastisk i Østerrike. Han har kvaliteter til å nå så langt som mulig, sier Nils Johan Semb til TV 2.

Beste siden Steffen Iversen

Semb har lenge holdt Steffen Iversen som tidenes norske spisstalent.

– Steffen var ekstrem da han var 19-20-21 år. Han var med på U21-laget som tok EM-bronse, og der synes jeg han var turneringens beste. Jeg synes han kanskje var de beste spilleren i Europa på det tidspunktet. Han startet bra i Tottenham og Premier League, men skader satte ham litt tilbake, oppsummerer Semb, før han gjør en sammenligning med Haaland.

– Haaland er omtrent på det nivået Steffen var som 19-20-åring. Han kan nå veldig, veldig langt om han er heldig med klubbvalg, får spilletid og holder seg skadefri. Da ser jeg ingen grunn til at han ikke skal nå like langt eller kanskje lengre, mener Semb.

Den tidligere landslagssjefen er klar på at sønnen til tidligere Leeds- og Manchester City-spiller Alf Inge Håland kan bli en spiller av øverste klasse.

– Han har potensial til å bli en europeisk toppspiss, som Martin Ødegaard kan bli i sin posisjon. Jeg sier ikke at disse spillerne blir det, men begge har potensial til å bli europeisk klasse, sier han.

Et monster i positiv forstand

Semb var landslagssjef på en tid der han kunne velge mellom angripere som John Carew, Tore André Flo, Steffen Iversen og Ole Gunnar Solskjær.

– Dette er forskjellige type spisser med ulike ferdigheter, men alle er topp europeisk klasse. Erling er et monster i positiv forstand. Han har en enorm kraftpakke og er råsterk, samtidig som han er ekstremt hurtig og er en goalgetter. Han kan score fra alle posisjoner, enten tuppe ballen inn fra kort hold eller rappe et skudd fra 25 meter i vinkelen. Han har et veldig stort ferdighetsreportoar kombinert med den fysiske pakken sin, sier Semb.

Haaland skal sammen med Joshua King, Bjørn Maars Johnsen og Alexander Sørloth kjempe om én av de to spissplassene i de kommende EM-kvalifiseringskampene mot Malta og Sverige neste uke.

Lars Lagerbäck uttalte det ikke er utenkelig at Haaland får en startplass.

– Jeg ser ikke bort fra at vi får se ham. Om han starter eller ikke, får tiden vise. Dagene med trening avgjør også. Jeg tror han er klar for det, og hvis de vil prøve, tror jeg det skjer allerede mot Malta. Jeg er nesten sikker på at han får spilletid, sier Semb, som tror Haaland kan passe fint i tospann med King.

– De har aldri spilt sammen, men med så stor fart og stor fysikk er de utrolig vanskelige å spille mot. De vil hele tiden true bak forsvaret. Det er et mareritt å spille mot den type spisser, i hvert fall når det er to av dem. Får de i tillegg Martin Ødegaard bak dem, kan han slå kamuflerte pasninger og stopp-baller. Jeg ser for meg at den kombinasjonen kan være dynamitt i fremtiden.