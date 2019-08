Full forvirring rundt bompengeskissen

Til tross for at regjeringen jubler for en felles løsning, kan det se ut som om full enighet var for godt til å være sant.

Fredag la statsminister Erna Solberg (H) frem den nye skissen for bompengeavtale, som ble godkjent av samtlige regjeringsparti.

Men det er ikke rart at vanlige folk er forvirret.

For når politikerne skal forklare hva bompengeavtalen mellom regjeringspartiene betyr i praksis, spriker de i alle rettinger.

– Et utrolig dårlig forslag

Listetopp Hallstein Bjercke for Venstre i Oslo mener avtalen er en gavepakke og en fenomenal mulighet for Oslo.

Listetopp Hallstein Bjercke for Venstre i Oslo. Foto: NTB Scanpix

– Et beløp på 40-50 kroner per passering i rushtiden, vil ha den trafikkavvisning-effekten som vi trenger. Det er vi villige til å diskutere. Vi kan også se på om vi kan utvide tidspunktene for hva som regnes som rushtid, sier Bjercke.

Mens samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener derimot bompengene skal ned over hele linjen. Reduksjonen beregnes til omkring to kroner per passering.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) Foto: NTB Scanpix

– Vi har sittet i flere måneder nå og forhandlet om en avtale for å få ned bompengetrykket. Og da syns jeg det høres ut som et utrolig dårlig forslag. Så det er ikke aktuelt for Frp, sier Dale.

Tiltak for barnefamilier

Mens regjeringspartiet Vestre vil doble bompengene i rushtiden, vil regjeringspartiet Frp kutte i bompengene. Og regjeringspartiet Høyre vil bare kutte på ettermiddagen.

Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg for Høyre i Oslo vil ikke redusere bompengene i rushtiden, men heller redusere på ettermiddag eller kveld. Partiet har foreslått at man bare betaler for en passering i en tre timers periode etter klokken 17.

Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg for Høyre i Oslo. Foto: NTB Scanpix

– Men vi kommer til å støtte at vi får gjennomført en bompause på ettermiddagen, som vil gjøre det lettere for eksempel for barnefamiliene å få hverdagen til å gå opp uten at det blir for dyrt, sier Lae Solberg.

Inntektstapet for kommunen med denne ordningen er beregnet til mellom 200 og 300 millioner kroner.

Lae Solberg mener avtalen er en ren gavepakke til Oslo, som også innebærer 2,7 milliarder ekstra til investeringer i kollektivtrafikken.

Han kaller avtalen tydelig og klar og mener den er umulig å si nei til, dersom man er politiker i Oslo.

Spriker i alle retninger

Byrådsleder Raymond Johansen mener tvert imot at avtalen mellom regjeringspartiene, og regjeringspartienes tolkninger av avtalen, spriker i alle retninger.

Byrådsleder Raymond Johansen. Foto: NTB Scanpix

– Vi vet ikke hva regjeringen mener. Og nå til uka skal vi lage budsjettet. Vi er nødt til å se hva dette faktisk er for noe, sier Johansen som ikke vil mene noe om hva avtalen betyr i praksis før han får et skriftlig utkast til konkret avtale mellom Oslo kommune og Samferdselsdepartementet.