Se situasjonen i Sportsnyhetene øverst!

Det ble bestemt av disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund tirsdag. Avgjørelsen kan ankes.

Det var i søndagens eliteseriekamp på Brann Stadion at episoden som utløste utestengelsen skjedde. Bamba landet oppå Wangberg etter en duell og fulgte opp med å sette en albue i Tromsøs midtstopper.

Wangberg måtte ha legehjelp og ble støttet av banen. Han ble sendt til sykehus der det ble konstatert hjernerystelse.

Bamba angret seg i etterkant og ga uttrykk for det under mandagens Brann-trening. Han skulle helst sett at episoden ikke hadde skjedd.

– Jeg burde bli suspendert. Jeg elsker fotball, og jeg liker ikke å se slike ting selv. Jeg ønsker ikke at folk gjør slikt på en fotballbane. Jeg må akseptere en suspensjon om det kommer, sa den angrende synderen da.

Tirsdag kom altså disiplinærutvalgets avgjørelse i saken.