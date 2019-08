Basel fikk øynene opp for Mohamed Salah da han scoret to mål for OL-landslaget i en treningskamp mot sveitserne i mars 2012.

Salah ble værende igjen for å trene med den sveitsiske storklubben, som etter kort tid valgte å signere den hurtige egypteren.

Nå avslører gamletrener at Salah ikke ga et godt førsteinntrykk på trening i Basel.

– Vi ba ham om å trene som normalt, for vi hadde allerede tatt en avgjørelse om å signere ham. Alle fulgte med på den første treningen, og vi lurte på om han hadde en tvillingbror, forteller Heiko Vogel til Goal.

Mohamed Salah har ingen tvillingbror, men Vogel og Basels sportsdirektør Gegge Heitz kjente ikke igjen spilleren som hadde herjet med dem i treningskampen bare én uke før.

– Den andre treningen var litt bedre, men ikke bra. Gegge og jeg prøvde å snakke opp den minste involvering. Men så kom vi til den tredje dagen. Han herjet og var helt ustoppelig, sier Vogel, som nå er trener i 3. Bundesliga.

Ny verden i Sveits

Salahs tidligere trener mener det var naturlig at det tok litt tid for egypteren.

– Han var ikke nervøs. Han hadde selvtillit, men han hadde kommet til en ny verden. Han måtte akklimatisere seg, for han kom rett fra varmen i Nord-Afrika. Det er vanskelig når du kommer et sted du ikke kan språket, sier han.

Salah har tidligere vært åpen om at det et tøft møte med livet i Europa.

– Jeg vokste opp i Egypt. Jeg visste alt i Egypt, men jeg visste ingenting om Sveits. Jeg forsto ikke språket, jeg pratet ikke engelsk eller tysk. Jeg visste ikke hvor jeg fikk tak i mat en gang. Jeg var vant til å stå opp klokken 07, dra på trening klokken 09, komme hjem halv elleve om kvelden, spise, sove og gjøre nøyaktig det samme om igjen, har Salah sagt i et intervju.

Toppscorer i Liverpool

Salah gjorde det etter hvert så godt i Basel at Chelsea kjøpte ham i januar 2014. På Stamford Bridge fikk han lite spilletid, og det endte med utlån til Fiorentina og Roma.

I 2016 gjorde Roma overgangen permanent, men bare ett år senere kom Liverpool på banen og hentet Salah tilbake til Premier League.

I Liverpool-drakt har Salah vært en eventyrlig suksess. Han har blitt Premier League-toppscorer de to første sesongene. Etter tre serierunder denne sesongen står 27-åringen med tre mål, senest to mot Arsenal lørdag.

– Han har ingen stjernenykker. Han er en skikkelig fin fyr. Det var alltid klart for meg at han var en enestående spiller, men jeg visste ikke at han hadde den mentaliteten. Han er mild, men nådeløs, sier gamletrener Heiko Vogel.