Elbilen e-tron står for en stor del av Audi-salget her hjemme så langt i år.

Etter årets syv første måneder, hadde det blitt solgt og registrert nesten 2.800 nye e-tron i Norge. Det er betydelig mer enn alle andre Audi-modeller til sammen. I sum kunne nemlig Audi notere seg for 3.900 nye biler i samme periode.

Samtidig er det nok slik at prisen har satt en stopper for enkelte som godt kunne tenke seg en e-tron. Dette er nemlig langt fra noen rimelig bil.

Audi tilbyr en godt utstyrt modell de har kalt Fast Track som koster fra 810.000 kroner. Mens "rimeligste" e-tron 55 starter på 663.000 kroner, før ekstrautstyr. Og ekstrautstyr er det vanskelig å komme unna på en bil som denne.

Godt over 300 kilometer

Nå har Audi akkurat lansert en ny utgave i det norske markedet, den betyr også et solid priskutt.

e-tron 50 heter bilen som har ny drivlinje, mindre batteripakke og dermed også kortere rekkevidde. Startprisen her er på 499.000 kroner. Det gjelder utgaven Audi kaller Launch Edition. De to øvrige lanseringsmodellene, e-tron Advanced Business og e-tron Advanced Sport, starter på henholdsvis kroner 559.900,- og 599.900,-.

Batteripakken på 71 kWh innebærer en rekkevidde på det Audi karakteriserer som "godt over 300 kilometer", målt etter den nye og strengere WLTP-standarden. Offisiell rekkevidde skal bli kunngjort så snart bilen er ferdig typegodkjent. Til sammenligning har e-tron 55 Fast Track en rekkevidde på inntil 422 kilometer.

Dette var vårt aller første møte med Audi e-tron i USA

50 betyr at du har kortere rekkevidde, men også har spart en god del penger sammenlignet med 55-utgaven.

120 kWh hurtiglading

Den nye e-tron-utgaven legger seg dermed et godt stykke under de øvrige premium-elbilene. Den får også betydelig kortere rekkevidde enn biler som Hyundai Kona, Kia Niro EV og Opel Ampera-e.

e-tron 50 er for øvrig klar for 120 kWh hurtiglading, med opptil 80 prosent batterikapasitet på 30 minutter

– Audi investerer tungt i elektrifiseringen av den internasjonale bilparken og det slår særlig godt ut i det norske markedet. En stor premium-SUV med mye utstyr fra Audi til denne prisen, det vil jeg beskrive som nesten oppsiktsvekkende, sier Elin Sinervo, direktør for Audi Norge i Harald A. Møller – i en pressemelding.

Les mer om de nye Audi-"speilene" her

e-tron har blitt et vanlig syn på norske veier utover i 2019.

Får biler før jul

e-tron 50 har blant annet følgende som standardutstyr: Adaptiv luftfjæring, varmeseter foran, navigasjon plus, quattro firehjulsdrift, LED hovedlys, cruise kontroll, elektrisk bakluke, virtual cockpit, parkeringssensor foran og bak, varmepumpe, samt ekstra oppvarming for kupé og batteri.

Advanced Sport-pakken til kroner 599.900,- inneholder det meste av tilgjengelig ekstrautstyr, med Assistentpakke tur med adaptiv førerassistent, Top view-kamera 360 grader, hellakkering, sportsseter i skinn/alcantara med minnefunksjon på førersetet, flerfarget ambientebelysning, Audi smart phone interface og Audi phone box, som noen av høydepunktene.

Audi Norge åpner for bestilling 2. september, og det er klart for utlevering til kunder før nyttår. Den norske importøren opplyser at de forventer å få god tilgang til biler.

LES MER: 10 ting du bør vite om Audis nye elbil

Se video av Audi e-tron under: