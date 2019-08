Lan Marie Berg, førstekandidat for MDG og samferdselsbyråd i Oslo, ønsker å takke nei til det nye bompenge-tilbudet fra regjeringen. I stedet vil hun ha en kraftig prisøkning i bomringen.

– Vi vil øke bompengene for å kutte i kollektivprisene. Bompengene bør vesentlig opp i neste periode for å få ned biltrafikken og sikre penger til de store kollektivprosjektene som ikke er finansiert, sa Berg til Dagbladet i helgen.

Det er ikke de andre partiene på venstresiden i Oslo enig i. Listetoppene i de tre andre partiene på venstresiden avviser alle en prisøkning, melder Aftenposten.

– Ikke aktuelt

Marianne Borgen, ordfører og førstekandidat for SV, gjør det klart overfor Aftenposten at en prisøkning i bomringen ikke er aktuelt for SV.

– Vi har sagt at det bompengenivået som er nå, er det utgangspunktet vi går til valg på, sier Borgen.

Heller ikke Eivor Evenrud, førstekandidat for Rødt, er interessert i noen prisøkning.

– Jeg er ikke enig med MDG, vi skal ikke skru opp bompengene kraftig, sier Evenrud.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) avviser også MDGs løsning, men etterlyser klarhet i hva regjeringens tilbud faktisk innebærer.

– Det vi som lokalpolitikere og våre velgere nå er vitne til, er det komplette kaos, sier Johansen til NTB.

Lang strid

Bakteppet for diskusjonen er regjeringens bompengeforlik der staten tilbyr seg å øke finansieringen av de største kollektivprosjektene i bytte mot at halvparten av økningen brukes til å redusere bompengene.

En lang og intens bompengekrangel har ført til stor splittelse i regjeringen.

Fredag stilte Erna Solberg et bompenge-ultimatum til regjeringspartiene. I løpet av fredagen ble det klart at alle partiene stiller seg bak skissen.

MDG er på sin side ikke enig i at det er en god løsning, og MDG-talsperson Une Bastholm uttalte at den vil overkjøre byene.