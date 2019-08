Bernt Kjøsnes og familien var på ferie da Vassenden i Jølster i Sogn og Fjordane ble truffet av et intenst regnvær den 30. juli.

På en time dundret 33 millimeter nedbør ned over Vestlandsbygda, noe som førte til at vannmengdene rev med seg stein, trær og jordmasser nedover fjellsidene.

Familien Kjøsnes hus ligger rett ved Årsetelva, som gikk fullstendig over sine bredder.

Mistet nesten huset

Mens uværet herjet fikk de meldinger fra naboer og venner om hvor ille det var.

Men det var først da de kom hjem, at det gikk opp for dem hvor nært det var at de mistet huset.

VURDERER EVAKUERING: Bernt Kjøsnes ikke ta noen sjanser, nå vurder de å evakuere. Foto: Privat

– En ting er å se vann- og jordmassenes herjinger på bilder, men det er noe helt annet å se det i virkeligheten. Jeg ble helt overveldet, da jeg fikk se det med egne øyne hvor ille det var, sier Kjøsnes til TV 2.

Fem av rasene som gikk i Jølster denne dagen var så store at de sperret av en rekke veier og ødela flere bygg og mye infrastruktur.

Forsikringsselskapene har anslått at rasene førte til skader på rundt 50 millioner kroner.

– Føler oss ikke helt trygge

De enorme kreftene i vann- og jordmassene raste bare 2,5 meter fra Bernts husvegg.

En solid støttemur berget huset hans fra de frådende massene som fosset nedover fjellsidene.

Nå jobbes det med å mure opp igjen støttemurer fra i hele elveleiet opp til tomten hans. Før arbeidet er ferdig, føler ikke familien seg helt trygg,

– I sideelvene renner vannet fortsatt utenfor hovedløpet, og det skal ikke så mye nedbør til før massene løsner. Vi føler oss ikke helt trygge, sier han.

Har hatt flaks

– Vi har hatt en god porsjon flaks oppi det hele, da både vårt og nabohusa fikk stå i fred. Men det er ikke sikkert at flaksen fortsetter, sier Kjøsnes.

Han og familien har vært litt bekymret hver gang det har regnet etter storflommen.

Da meteorologisk institutt tirsdag sendte ut oransje farevarsel for Sogn og Fjordane og Hordaland, begynte de å vurdere evakuering.

Det er meldt så kraftig styrtregn at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) advarer om jord- og flomskredfare.

Vi har sendt ut farevarsel orange nivå, svært kraftige regnbyger, for #Hordaland og #SognOgFjordane og gult nivå for Nord- #Rogaland fra seint onsdag ettermiddag til torsdag morgen. Lokalt kan det komme 30-55 mm på 3 timer. Sjekk farevarslene her: https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/jKe3FWWRdC — Meteorologene (@Meteorologene) August 27, 2019

Meteorologene opplyser at det lokalt kan komme 30 til 55 millimeter nedbør i løpet av tre timer. Kraftigst regn ventes fra onsdag ettermiddag til torsdag morgen.

NVE advarer at den kraftige nedbøren kan føre til lokale oversvømmelser.

Vurder evakuering

Kjøsnes, samboeren og de tre barna vil tirsdag kveld ha et lite familieråd, der de vurderer om de skal evakuere.

– Vi er ikke så skremt at vi ikke sover om natta. Men det er ikke verdt å ta noen sjanser. Vi kommer til å vurdere meldingene fortløpende. Dersom de store nedbørmengdene er estimert til å komme nattestid, vil vi vurdere å evakuere så vi får sove trygt, sier den sindige vestlendingen.

Han forteller at barna deres, på 13, 16 og 17 år, er langt fra skremt.

– De skjønner absolutt ikke at vi vurderer å evakuere. Men den beslutningen skal vi voksne ta, sier Kjøsnes.