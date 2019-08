Fergemannskapet varslet flere ganger: – Vi ble ikke hørt

– Enten et avhør eller i form av at de må skrive en rapport på den informasjonen som fergemannskapene har gitt dem, sier Ketil Finstad-Steira, politistasjonssjef i Svolvær.

Gjør inntrykk

Tirsdag ble den 19 år gamle jenta og firebarnsfaren i 30-årene som omkom i ulykken minnet i Svolvær.

Det skjedde ved Vågan innvandrer og opplæringssenter. Det ble også lagt ned blomster på selve ulykkesstedet.

En seksbarnsmor er fortsatt kritisk skadd etter ulykken.

Etter samtykke med de berørte familiene har TV 2 fått lov til å vise bildet av de to som omkom i ulykken.

MINNES: To personer omkom i ulykken i Svolvær. Foto: Andreas Dahlmo

For fergemannskapet som ser ulykkesstedet hver enste dag de går til og fra kai, gjør tragedien inntrykk.

– Det er jo helt grusomt at noe slik skal skje. Unge folk med livet fremfor seg og at det skal ende på denne måten, forteller Bernt Husaas mens han ser utover blomster og lys som ligger ved det ødelagte rekkverket.

Samtidig kommer tankene om at man kanskje kunne ha gjort mer for at dette kunne ha vært forhindret.

– Det er klart at i ettertid burde vi ha presset på mer vi også for at noe skulle bli gjort, men det er jo egentlig ikke vår oppgave dette heller, men vi har påpekte til rette instans i hvert fall to ganger, sier Bern Husaas.