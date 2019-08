Tirsdag skrev TV 2 om maktekteparet Tybring-Gjeddes opprør mot fjerning av parkeringsplasser i Oslo.

I løpet av året vil cirka 4250 parkeringsplasser være fjernet siden de det rødgrønne byrådet kom til makten, ifølge NRK. Snaut 1700 plasser er fjernet for å gi plass til sykkelveier og sykkelfelt.

– Hovedpoenget er at vi må redusere biltrafikken i sentrum så vi kan ha plass til gøyale ting, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG) Berg.

Tirsdag møtte hun samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til duell i TV 2s Valgstudio. Der ble de utfordret til å plassere bilene på en lekematte, som om det skulle vært et bykart over Oslo.

– Vil gjøre byen bedre å bo i

Berg forteller at byrådet i Oslo har fjernet parkeringsplassene i byen for å gjøre sentrum til et bedre sted å være.

– I Oslo så mener et flertall av befolkningen at det å lage en klimavennlig by, vil gjøre byen bedre å bo i. En by med mindre biler er en bedre by å bo i, mener Berg.

Hun beskriver det som en urettferdig bruk av areal at biler skaper kø for kollektivtrafikk.

– De fleste reiser kollektivt, og da kan ikke kollektivtrafikken stampe i de samme køene der det bare reiser én person. Det er urettferdig bruk av plassen, sier hun.

– Gjør det vanskeligere for vanlige folk

Samferdselsministeren mener Berg bommer med denne politikken.

– Hvis folk får et bedre kollektivtilbud og velger bort bilen, så er det bra. Det mener alle, også vi. Men problemet er at du ikke lar folk velge det vekk. Du straffer dem så hardt at de må, også når de ikke har så mange andre alternativer, sier Dale.

Han mener det særlig går utover småbarnsfamilier som kjører til og fra barnehager og jobb i Oslo og i Akershus. Dale mener disse er avhengige av bilen.

– De får ikke et reellt alternativ, du bare straffer dem fordi de kjører bil. Du rammer privatøkonomien og gjør det vanskeligere for helt vanlige folk til å få hverdagen til å gå opp, mener han.

Berg mener imidlertid at samferdselsministeren «ikke forstår seg på folk i Oslo».

– De aller fleste i Oslo reiser kollektivt. De drar på Glasmagasinet og kjøper vaser, og tar bussen hjem igjen, sier hun, og referer til Frp-topp Christian Tybring-Gjeddes utspill som fikk mye oppmerksomhet for noen uker siden.

– Frp finnes nesten ikke i Oslo-politikken lenger, fordi dere ikke skjønner hverdagen til Oslo-folk, sier Berg.

