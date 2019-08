For fire år siden stod jubelen i taket hos Arbeiderpartiet med et valgresultat på 37,8.

Med under to uker igjen, er tallet 21,2 på valgkampens så langt største bergensmåling med 896 intervjuer. Den er laget av Kantar TNS for TV 2.

Det blir krevende å lage flertall for et styringsdyktig alternativ når Folkeaksjonen nei til mer bompenger gjør sitt inntog i bystyret i landets nest største by.

Byrådet som har hatt flertall mister 14 mandater. Fløyene må med om ikke de to tradisjonelt store partiene tenker blokkoverskridende.

Det er heller ikke flertall dersom Ap, SV, Sp, Rødt og MDG samarbeider. Men dersom de også får med seg KrF og Venstre, kan de droppe Rødt og få et knappest mulig flertall. Det forutsetter at regjeringspartiene KrF og Venstre skal ha et forpliktende samarbeid med SV og MDG.

På motsatt side er det ikke flertall for Høyre, Frp, FNB og De Kristne. Men dersom de får med seg KrF og Venstre vil de ha et knappest mulig flertall. Venstre har sagt nei men kan erstattes av Senterpartiet som ikke har utelukket å samarbeide med bomlisten.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger henter flest velgere fra Høyre. Partiet mister 9.232 velgere fra stortingsvalget. Frp har mistet 6.734 og Ap 2.772. Det betyr at 81,3 prosent av velgerne som stemte på et annet parti og nå vi stemme FNB kommer fra de to blå partiene i Bergen.

Det er klart flere menn enn kvinner, 22 prosent mot 6 prosent, som sier de vil stemme FNB i landets nest største by, nesten tre av fire er menn. Partiet har klart høyest oppslutning blant velgere over 45 år - mer enn dobbelt så høy som blant velgere under 45 år. Velgerne bor først og fremst i ytre bydeler som Åsane, Laksevåg og Arna - men tallgrunnlaget er lite.

FNB har langt lavere oppslutning blant ansatte i offentlig sektor enn i privat sektor. Det ligner mye på Høyre og Frps velgerprofil, men er ytterligere forsterket.

Arbeiderpartiet gjorde et brakvalg i Bergen for fire år siden med 37,8 - det beste valget siden Bergen ble slått sammen med Arna, Fana, Laksevåg og Åsane i 1972. Ap har et dobbelt problem i Bergen: De mister velgere både til FNB og til partier til venstre for seg.

Ved valget for fire år siden mistet Høyre hver tredje velger og endte på 22,1. I dag 20,4. Vi må helt tilbake til 1991 for å finne et dårligere resultat. Høyre mister velgere til FNB og noen til Arbeiderpartiet.

TV 2s beregninger viser at kampen om det siste mandatet er jevn. Arbeiderpartiet har det med 70 stemmers margin til Miljøpartiet De Grønne.