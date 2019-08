Den rykende ferske Bergen-målingen Kantar TNS har laget for TV 2, viser at det kan bli en kaotisk situasjon i Bergen etter valget.

Ingen av de tenkte konstellasjonene etter valget er nær flertall og 34 mandater.

Dagens byrådspartier med Arbeiderpartiet, KrF og Venstre, har i dag 34 mandater. På TV 2-målingen ligger partiene an til å miste 14 mandater.

Målingen er største i Bergen så langt i valgkampen med 896 intervjuer.

Ap blør velgere

Arbeiderpartiet går tilbake 16,6 prosentpoeng fra det gode valget i 2015 til 21,2 prosent. Det vil gi et tap på 11 mandater.

Selv om Arbeiderpartiet er størst på målingen, vil et valgresultat på dette nivået være det dårligste for Arbeiderpartiet i Bergen siden 1925.

– Vi er fornøyde med å være største parti på denne målingen, men vil selvsagt jobbe for å løfte oppslutningen vår enda mer frem til valget, sier Arbeiderpartiets førstekandidat, Roger Valhammer, til TV 2.

– Det er vår jobb å fortelle velgerne at den sikreste måten å få et Arbeiderpartiledet byråd på etter valget, er å stemme Arbeiderpartiet, fortsetter han.

– Vi går til valg på det byrådet vi er en del av, men har hele tiden sagt at vi kan samarbeide med alle som ønsker en mer rettferdig og mer miljøvennlig by, sier Valhammer.

– Vi har en jobb å gjøre

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, som er en ny liste i Bergen, får 15 prosent.

Høyre får 20,4 prosent, noe som er 1,7 prosentpoeng ned fra valget i 2015. Det vil være Høyres dårligste valg i statsminister Erna Solbergs hjemby siden 1991.

– Vi har en jobb å gjøre, konstaterer Høyres byrådslederkandidat, Harald Victor Hove, til TV 2.

Han sier partiet har mange «velgere på gjerdet».

VIL LEDE BERGEN: Høyre byrådslederkandidat Harald Victor Hove på Torgallmenningen i Bergen. Foto: Heiko Junge

– Nøkkelen for et skifte er et størst mulig Høyre. Vi kan få til en allianse som kan samarbeidet. Vi har samarbeidet med KrF, Venstre og Frp tidligere, og FNB har en politikk de ikke får gjennomslag for hos Arbeiderpartiet. Det er for meg en gåte hvordan man skal få til løsninger på venstresiden. Der har du alt fra kommunistene i Rødt til de kristenkonservative i KrF, sier Hove, som håper KrF velgere Høyre etter valget.

Selv ligger han an til å bli avhengig både Venstre og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger.

– Vi er villige til å snakke med alle. Også Senterpartiet er åpne for oss, men målingen viser at man må stemme Høyre for å være sikre på et skifte, sier Hove.

SV får 9,4 prosent og går frem 2,4 prosentpoeng. Rødt går frem hele 3,9 prosentpoeng og får 6,2 prosent. Det vil gi partiet 4 mandater, noe som er to frem fra dagens situasjon i bystyre.

Mulige flertall

Det ser ut til å bli svært vanskelig å danne flertall i Bergen etter valget. Det skal velges 67 medlemmer til bystyret og trengs altså 34 for flertall.

Dagens byråd (Ap, KrF og V) får 20 og er langt unna flertall.

Ap, SV, Rødt, MDG og Sp får 33 og mangler et mandat på flertall.

Ap, SV, MDG, Sp, KrF og V vil ha knappest mulig flertall med 34.

Høyre, Frp, FNB og De Kristne får 29 mandater og har ikke flertall.

Høyre, Frp, FNB, De Kristne, KrF og V får 34 og knappest mulig flertall.

Høyre, Frp, FNB, De Kristne, Sp og KrF får 35 og har flertall.