Mistet brødrene sine: – Jeg tror vi har hatt en intuitiv følelse av at vi har kunnet støtte hverandre

Historien drar seg tilbake til 1994. Jon Gangdal, journalist, forfatter og først og fremst fjellklatrer, ledet den norske Mount Everest-ekspedisjonen.

Men på vei opp ble ni klatrere tatt av et snøskred, og sherpaen Mingma Norbud omkom. Med på samme tur var broren hans, Dawa Chirri Sherpa.

Han stod fem meter unna da et ras tok med seg broren 600 meter nedover fjellsiden.

Følte ansvar

I ettertid av ulykken satt Jon igjen med en stor skyldfølelse.

– Min første reaksjon som leder var at dette er mitt ansvar og jeg merket etter hvert en sterk følelse av skyld. Vi gjør dette fordi vi befinner oss i toppen av behovspyramiden til Maslow, der vi søker ekstra spenning og læring. Men for sherpaene er dette den eneste måten å skaffe penger på, sier han til God morgen Norge og legger til:

ULYKKEN: Broren til Dawa ble tatt av et snøskred på vei opp til Mount Everest i 1994. Foto: Privat

– Også dreper da fjellet en fattig, når det burde vært en rik, i den grad det skulle vært noen i det hele tatt.

Jon følte et ansvar for familien i Nepal, som nå hadde mistet en pappa, ektemann og bror. Han ga dem støtte, og ubrytelige bånd ble knyttet.

Etter hvert skaffet han dem alle sommerjobb på Juvasshytta i Jotunheimen. År etter år har Dawa kommet tilbake for å jobbe som guide, og hver eneste sommer fører han turister til topps på Galdhøpiggen. Nå har han rundet over 1000 turer opp på Norges høyeste fjell.

– Jon har gjort alt for meg. Ikke bare for meg, men for hele familien min. Han har hjulpet meg med ekspedisjoner og skaffet jobb til hele familien. Jon er på mange måter min gud, partner, far, bror og alt, sier Dawa til God morgen Norge.

Mistet tvillingbroren

Men særlig en hendelse skulle knytte de to eventyrerne enda nærmere sammen. I 2009 mistet Jon tvillingbroren Sven i en båtulykke. Et halvannet år etter døde moren hans, og faren var allerede borte. Dawa hadde vært på mange turer sammen med tvillingbrødrene.

TURKAMERATER: Dawa har vært på mange fjellturer sammen med tvillingbrødrene. Her sammen med Sven, som omkom i et båtulykke i 2009. Foto: Privat

– Jeg husker jeg skrev til Dawa: «Nå er det bare meg igjen», men før jeg omtrent rakk å sende den skrev han tilbake: «Ikke bekymre deg, vi er alle familien din», sier han og fortsetter:

– Jeg tror vi har hatt en intuitiv følelse av at vi har kunnet støtte hverandre.

Rydder opp i fjellet

Jon synes det er godt å ha med Dawa og hans erfaring på tur, og påpeker at sherpa ikke er en betegnelse på en bærer, men et folkeslag.