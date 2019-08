Appen som kan redde livet ditt med tre ord

Kicked. Converged. Soccer.

De tre ordene ble redningen for britiske Jess Tinsley og hennes venner da de tidligere i august gikk seg vill da de skulle på skogstur i County Durham i England tidligere i august.

– Vi var ute på et jorde og ante ikke hvor vi var, sier 24-åringen til BBC.

Vennegjengen brukte flere timer før de sent på kvelden endelig fant et sted med dekning og ringte nødnummeret.

– En av de første tingene de ba meg gjøre var å laste ned appen What3words, sier Tinsley.

Hun hadde aldri hørt om appen. Likevel tok det kun ett minutt fra appen var lastet ned til politiet visste nøyaktig hvor de befant seg, og de ble raskt funnet av et redningslag.

Slik fungerer det

Det What3words gjør er i bunn og grunn å peke på en svært spesifikk lokasjon, hvilket som helst sted på jorda.

– Det er en brukervennlig GPS. Alle har en historie der en adresse ikke har vært bra nok, sier Giles Jones, markedsdirektøren i selskapet bak appen, til CNN.

Ideen kom fra Chris Sheldrick, gründer og direktør i selskapet bak appen. Som en tidligere organisator i forbindelse med konserter, ble han ofte frustrert over hvor vanskelig det kunne være å finne ut hvor han skulle droppe av utstyr ved et konsertlokale eller hvor han skulle be bandet om å gå.

– Adressene enten eksisterte ikke, var ikke nøyaktige nok eller var vanskelige å kommunisere, sier Jones.

MANNEN BAK: Chris Sheldrick er administrerende direktør i What3words, og kom opp med ideen til appen. Foto: What3words

Sheldrick startet å bruke GPS-koordinater for å fikse problemet, men de numeriske kombinasjonene var vanskelige å huske og dele med andre. Men en dag kom Sheldrick og en venn opp med en løsning: Hvor mange forskjellige ord kreves for å bygge et system med ord?

Svaret er grovt regnet 40.000 ord, satt sammen i grupper på tre. Deretter har de delt opp jorda i 57 billioner små firkanter, og tilegnet samtlige individuelle «adresser» bestående av tilfeldige kombinasjoner på tre ord.

La oss si at du skal møte noen venner på en festival. De vil at du skal møte dem ved ølteltet, men området er massivt og det er vanskelig å finne fram. De kan da åpne appen, finne ut hvilken treords-adresse de har, og sende den til deg.

Du kan da åpne appen din og plotte inn de samme tre ordene, og du finner da raskt ut hvor de befinner seg. Firkantene er ikke større enn 3x3 meter, og det skal godt gjøres å ikke finne vennene dine innenfor det området.

Erstattet tradisjonelle adresser

Appen hadde i utgangspunktet kun engelsk som utgangspunkt, men har i dag vokst til å ha 36 språk som alternativ – inkludert norsk.