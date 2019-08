Grafen som viser gjenværende strøm på batteriet daler skummelt fort. Svettedråpene pipler fram over neserota. I lyskjeglene som trenger gjennom mørke, regn og tåke ser jeg bare enda mer motbakke med hårnålssvinger.

Det er bare minutter siden sist jeg sjekket gjenværende distanse til neste lader. Her virker det som kilowattene forsvinner fortere enn kilometerne. Og det er fortsatt et godt stykke igjen ….

Som du kanskje har fått med deg de siste dagene, har vi i Broom vært på langtur med elbil. Nærmere bestemt en Audi e-tron. Vi kjørte 1.743 kilometer på 22 timer og var innom intet mindre enn TI europeiske land.

Underveis konkurrerte vi mot "landslag" fra Nederland og Tyskland. Men vi var også ute etter å finne ut hvordan det egentlig fungerer å kjøre elbil på langtur utenfor Norge. Dette blir naturligvis mer og mer aktuelt, etter hvert som stadig flere nordmenn går over til å kjøre elbil.

Vi i Norge er litt bortskjemte med hyppige ladestasjoner. Ut i den store verden kan det være litt annerledes.

Planlegging

Det går definitivt an å dra på laaang biltur med elbil. Men du skal vite hva du gjør. Hvis ikke kan det bli problematisk.

Nedover i Europa er det noe mer glissent mellom ladepunktene enn det er her hjemme. For å si det diplomatisk.

Her må det planlegges langt nøyere i forhold til lading og det er liten tvil om at fossilbil gir større fleksibilitet. Enn så lenge. Da kommer du også raskere fram, om målet er å sluke flest mulig mil på kortest mulig tid. De tradisjonelle bensinstasjonene ligger tett i forhold ladepunktene.

Hurtigladerene finnes for det meste langs hovedveiene. Om du ønsker å ta en omvei på småveier opp i fjellene, for å se småbyer med murhus med skjeve skodder og mosegrodd takstein, vakre olivenlunder og fine solnedganger bak de syv blåner, da må du sjekke at det finnes lademuligheter – før du legger avgårde.

I motsatt fall kan du ende opp som meg – lettere nervøs og stresset for ikke å ha nok strøm. Det gikk heldigvis bra denne gangen.

Å ikke kjøre for fort, selv om det er aldri så fristende, er smart med tanke på strømforbruk.

Ikke for fort

Når vi er ute av byen og landeveien byr på fartsgrenser på opptil 130 km/t, er det så klart fristende å kjøre nettopp så fort og vel så det. Man vil jo fort fram. Men smart er det ikke.



På e-tron øker forbruket mye fra 120 til 130 km/t. I 110 km/t er det knapt noen merkbar forskjell i forbruket. Vi gir oss selv dermed lov til å ha 120 km/t som maksimalhastighet. Selvfølgelig hadde vi spart ytterligere på å bare kjøre i 80 km/t, men man skal jo komme fram en gang også ...

Det å holde jevn fart er også viktig, sammen med å se langt framover for å planlegge kjøringen nøye, særlig inn mot kryss og rundkjøringer. Det at motbakke krever mer strøm, er heller ingen hemmelighet. Det er derfor smart å sette seg litt inn i topografien der man skal ferdes. Man må heller ikke glemme at kulde, dårlig vær og nedbør også påvirker rekkevidden negativt.

Det er ikke riktig så arbeidsomt å planlegge som det kanskje høres ut som. På vår tur har vi ladestopp rundt hver tredje time. Noen ganger kommer vi inn til lading med 40 prosent av batterikapasiteten igjen. Andre ganger er det vesentlig mindre.

Vi har en kritisk lang etappe på vår tur. Den er på drøyt 270 kilometer og byr på en del høydemeter i tillegg. Der insisterer Audi, som arrangerer konkurransen, på at det skal være med en tekniker i bilen. Om det ligger an til at vi ikke skulle komme til neste hurtiglader, finnes det en "nødlader" som vi kan få bruke, men denne ligger ikke inne i den ordinære kjøreruten vi er tildelt.

Det er i motbakke det går oppover, men batterikapasiteten går definitivt nedover.

Over toppen

Vi legger lystig i vei vi og gjør vel egentlig akkurat det samme som vi har gjort tidligere. Satser på grei fart, samt myk og jevn kjøring og utnytte regenereringen maksimalt der det er mulig.

Allikevel synes vi batterikapasiteten synker i overkant fort. Det har blitt mørkt, tåke og regn ute og stigningen er nok brattere enn det vi så for oss. Vi er faktisk litt i stuss en kort stund på om vi kommer til å klare det. Hadde vi kjørt for fort før stigningene begynte?



Men vi kommer oss etter hvert over toppen og triller ned igjen på andre siden. Det er godt nytt for rekkevidden. Her er det både god regenerering og god fart og "krisen" blir avblåst ganske kjapt.

Når vi passerer det kritiske punktet i løypa, med avkjørsel til den omtalte nødladeren, ligger vi såpass godt an at Audi-teknikeren i baksetet sovner. Det blir ikke mer spennende enn som så. For oss.

Vi kommer fram til neste ladepunkt med 11 prosent igjen på batteriet og er første lag inn til lading. De andre lagene er ikke langt bak oss i tid, men har brukt vesentlig mer strøm. Vi snakker om 2-3 prosent igjen når de, klamme i håndflatene og stive i blikket, kommer inn til lading.

Det kan være smart å lade når man kan. Men det tar litt tid selv på hurtigladere.

Sjarmøretappe

En stopp etter rundt tre timer bak rattet for å slå lens, kjøpe en kopp kaffe, strekke litt på beina og bare ta en pause er ikke nødvendigvis feil, om man ikke har det brenntravelt da.

En typisk ladestopp på vår langtur var på rundt 30 - 40 minutter og vi ladet opp til 100 prosent. Det var et krav fra Audi.

Vi ladet mest på Ionity-ladere. Hvilket skulle vise seg å være en god match med Audi e-tron. Med varme batterier ladet den med rundt 150 kWt fra start og ladekurven var flat inntil vi kom opp til 80 prosent. Derfra sank ladeffekten ned til rundt 80 kWt de siste resterende prosentene. Det er helt klart godkjent og bedre enn hva for eksempel Tesla klarer med sine superladere.

Ettersom vi var først inn til lading og hadde mest strøm igjen på batteriet, var vi de første ut igjen også. Det begynte å lysne av morgen i det vi kom inn til Italia. Her fortsatte det med lett elbil-terreng med lange slake utforbakker gjennom små idylliske landsbyer som sakte våknet til en ny dag.

Herfra og inn bare økte vi forspranget til de andre lagene i konkurransen. Vi forsto etter hvert at om vi ikke rotet oss bort og kjørte feil, kunne dette gå veien. Det var en ganske god følelse da vi trillet ut fra siste ladepunkt FØR de andre lagene hadde ankommet. Da var det bare sjarmøretappen på noen få mil igjen. Selv for meg, som ikke har veldig sterkt utviklet konkurranseinstinkt, så smakte seieren godt etter 22 timer og 1743 kilometer bak rattet.