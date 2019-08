Korallrev er svært vakre å se på. Samtidig er de også utrolig viktige for det biologiske mangfoldet i havet.

Forskere har i flere år fortvilt over en verdensomspennende krise hvor korallrev mister fargen sin.

I juni kunne enda en forskningsrapport dokumentere den alarmerende utvikling ved gigant-korallrevet Great Barrier Reef i Australia. Tilveksten av nye koraller hadde falt med 89 prosent siden 2017.

Nå gir et forskningsprosjekt endelig håp til å redde fremtidens korallrev fra utslettelse.

Forskerne ved Florida Aquarium's Center for Conservation har for første gang klart å reprodusere en utrydningstruet korall i et laboratorium, melder AFP.

VIL REDDE: Forsker Amber Whittle leder prosjektet som håper å redde det amerikanske korallrevet, ved The Florida Aquarium Director for Conservation. Foto: Gianrigo Marletta/AFP

For første gang

Koralltypen forskerne har klart å dyrke frem heter «Atlantic pillar».

– Dette er et fantastisk gjennombrudd, og den første gangen vi har klart å reprodusere denne typen korall etter å ha hatt det i drivhus i over et år, sier sjefen ved akvariumet, Amber Whittle, til AFP.

Hun understreker at det er første gang at en korall fra Atlanterhavet har blitt dyrket frem, og at gjennombruddet er et viktig steg i retningen av å redde det amerikanske Great Barrier Reef, utenfor Florida.

Forskningsgruppen har samarbeidet med Horniman Museum i London siden 2015. De engelske forskerne har på sin side klart å gjøre det samme med koraller som lever i Stillehavet.

Skaper et godt vekstmiljø

TRIVES: Forskerne har lykkes i å gjenskape gode vekstvilkår for korall i laboratoriumet. Foto: Gianrigo Marletta/AFP

Nøkkelen til å klare å reprodusere korall ligger i å klare og gjenskape gode vekstmiljøer.

Forskerne har speilet koralltypens naturlige miljø, som inkludert soloppgang, solnedgang, månefaser, vanntemperatur og vannkvalitet.

Floridas korallrev har vært truet av klimaendringene over lengre tid. Ved å produsere nye, friske koraller håper på forskerne at de kan gjenreise revene i fremtiden, og bremse den skremmende utviklingen.

Trues av «korallbleking»

Årsaken til at korallene går fra å være fargerike, til å stå igjen kritthvite på havbunnen, er såkalt «korallbleking».

Korallene i revene lever i en symbiose med alger som gir dem næring og farger. Algene tåler ikke høye temperaturer over lang tid, og det forstyrrer dette næringforholdet, skriver Forskning.no.

Professor ved institutt for biologi ved NTNU, Trond Amundsen, har selv forsket på fisk som holder til på korallrev.

Tidligere i år fortalte han TV 2 om de enorme konsekvensene koralldøden kan få for det biologiske mangfoldet i havområdene.

– Det kan få enorme konsekvenser fordi mange fiskearter mister sine leveområder. Dette er havets regnskog og det er ofte et rikere biologisk mangfold av arter på korallrev enn i Amazonas-jungelen dersom man velger seg et tilfeldig område av samme størrelse og gjør en opptelling, sa han.

Han advarer også om at konsekvensene vil bli dramatiske, dersom man ikke får stanset oppvarmingen av havet.

– Hvis oppvarmingen fortsetter i dagens takt, er det beregnet at vi kan få årlig bleking allerede rundt 2050. Da er det ganske kjørt for verdens korallrev, i alle fall slik vi kjenner dem i dag, sier professoren.