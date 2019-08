Slår alarm om bruk av e-sigaretter med ukjent innhold

Dødfall

En ung mann fra delstaten Illinois døde i forrige uke etter å ha pådratt seg den alvorlige lungesykdommen.

– Vi vet at den omkomne hadde store pusteproblemer og døde mens han var innlagt på sykehus, sa dr. Jennifer Layden som er leder for helsemyndighetene i Illinois på en pressekonferanse fredag.

Samme sykehus melder om 22 innleggelser med samme symptomer. Flere av pasientene har er, eller har vært, i livstruende tilstand.

Totalt er det registrert 193 alvorlige sykdomstilfeller i 22 stater, og flere andre er under utredning, ifølge nyhetsbyrået AP.



Legene kan ikke slå fast at såkalt «damping» er årsaken til at så mange har blitt syke, men de utelukker at det det er snakk om en smittsom eller bakteriefremkalt sykdom.

– Per dags dato vet vi ikke hva som forårsaker denne lungesykdommen. Fellesnevneren for de syke i vår delstat er at de er unge og at de nylig har brukt e-sigaretter av ulikt slag, sier Layden. Hun går videre og sier at de går ut med en generell advarsel mot bruk av e-sigaretter.



Oljebasert

Ifølge den norske produsenten, Nordic Light, er sykdomstilfellene knyttet til oljebaserte e-væsker og ikke vann.

Amerikanske helsemyndigheter har ikke bekreftet at e-væsken de syke har røyket er oljebasert, men flere av de syke har opplyst at de har røykt oljer med marihuanasubstans i.



– Helsegevinstene ved å gå fra røking til damp er store og udiskutable. Likevel kan feil bruk av e-sigaretter medføre en høyere risiko for skade. Uren e-væske kan være veldig vanskelig å oppdage, og viser hvor viktig det er å handle av seriøse aktører, sier Norvald Heidel, administrerende direktør i Nordic Light.



En «epidemi» blant unge

Gjennomsnittsalderen for de som bruker e-sigaretter i Norge er over 40 år. 95 prosent av dem er røykere som enten forsøker å redusere røyking av vanlige sigaretter, eller slutte helt.

I USA har røyking av e-sigaretter derimot blitt en farsott blant unge. Dette ser man nesten ikke i andre land.

De føderale helsemyndighetene i USA bekrefter at samtlige som har blitt syke er tenåringer eller unge voksne som har brukt e-sigaretter.

Bruken har blitt så populær blant tenåringer og unge voksne i USA at helsemyndighetene omtaler det som en epidemi.

I takt med økt popularitet ser helsevesenet flere som blir syke. Noen blir syke etter relativt kort tid som røykere av e-sigaretter.

– Ligner etseskader

Det er for tidlig å slå fast en medisinsk sammenheng, men leger som har undersøkt de syke ungdommene sier sykdommen ligner på en inhalerings-skade hvor lungene har reagert på et etsende stoff.

– De har fått en kjemisk lungebetennelse, sier Karl Erik Lund.

En kjemisk lungebetennelse er en betennelsestilstand i luftveiene som skyldes inhalasjon av en irriterende gass eller at et petroleumsprodukt kommer over i luftveiene. Derfor skal man absolutt ikke røyke oljebaserte e-væsker.

Skadene kan påføre lungevevet varige skader, og i verste fall føre til død.

Sykdomstilfellene begynte å bli rapportert i USA slutten av juni, og meldes inn i eskalerende hastighet. Amerikanske helsemyndigheter ber leger og sykehus være oppmerksom på symptomene.

Reklame rettet mot ungdom

De amerikanske organisasjonene som fremmer «damping» mener det er det store svartemarkedet av e-produkter som har skylden for at folk blir syke, samt at det har blitt så populært blant ungdom.

Selve sigaretten kommer i mange former, og i USA har en liten e-sigarett som ligner på en minnepinne blitt svært populær for å skjule røykingen for voksne.

Produsenten av denne lille «minnepinnesigaretten» selger også gensre med en passende lomme, og retter reklamekampanjer mot ungdom.

I land hvor det er forbud mot å reklamere for nikotinprodukter, ser man ikke samme ungdomskultur hvor e-sigaretter har blitt en trend.