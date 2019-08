Skytterens tabbe kan felle ham

Drapet skjedde ved 10-tiden på mandag formiddag. Ifølge vitner til hendelsen fremsto det som en ren henrettelse da den 31 år gamle kvinnen ble skutt i hodet mens hun holdt et lite barn i armene sine.

Drapet skjedde utenfor avdødes bolig i bydelen Ribersborg, en snau kilometer fra sentrum av Malmö.

Litt etter klokken ni mandag kveld, drøyt 11 timer etter drapet, ble en 19 år gammel mann pågrepet av politiet. Han er siktet for medvirkning til drap og for brudd på våpenloven.

Politiet har imidlertid ikke siktet ham for selve drapshandlingen. De mener at drapsmannen fortsatt er på frifot. Tirsdag pågår det en intens jakt etter én eller flere gjerningspersoner, og politiet forventer at det vil bli gjort flere pågripelser i saken.

ÅSTEDET: Kvinnen ble skutt og drept utenfor blokka hvor hun er bosatt. Foto: TT / NTB Scanpix

Sporene og tabben

Politiet har noen spor å jobbe med. De har blant annet beslaglagt det de mener er mordvåpenet. I tillegg skal skytteren, som er fanget på film, ha gjort en feil da han forsøkte å flykte fra stedet, viser en amatørvideo.

Vedkommende løp bort til feil bil og rev i dørhåndtaket. Han snudde deretter og løp til riktig bil, en Mercedes som ble funnet utbrent to kilometer fra åstedet.

Begge bilene er tauet inn for undersøkelser, og politiet håper å finne skytterens DNA på dørhåndtaket eller i den utbrente bilen, skriver Expressen.

Kvinnen var sammen med barnefaren da drapet skjedde. Ifølge svenske medier er hans bakgrunn sentral i politiets etterforskning.

En teori skal, ifølge både Expressen og Aftonbladets politikilder, være at planen egentlig var å ta livet av ham.

Spektakulært ran

Barnefaren ble i 2010 dømt til åtte års fengsel for å ha vært delaktig i et av de største ranene i dansk historie. Ranet mot tellesentralen i Brøndby var svært godt planlagt.

Blant annet hadde ranslaget satt 11 lastebiler i brann slik at politiet brukte lang tid på å nå frem. De hadde også lagt ut såkalte «spanske ryttere» som har til hensikt å punktere bildekk.

HINDRET POLITIET: Flere lastebiler ble satt i fyr for å forsinke politiets utrykning i forbindelse med ranet i 2008. Foto: NTB Scanpix

Utstyrt med automatvåpen og skuddsikre vester brukte de en hjullaster til å komme seg inn i hvelvet til tellesentralen.

Ranerne fikk med seg omkring 62 millioner kroner. Ifølge dansk TV 2 var 58 millioner fortsatt på avveie i 2014. Det er uklart hvilken rolle barnefaren hadde under ranet, men retten fant det bevist at han var delaktig. Totalt ble 15 personer dømt for å ha hatt ulike roller i forbindelse med anslaget.

Han slapp ut fra fengsel for fire år siden. Han har siden blitt tatt for fyllekjøring og mindre narkotikalovbrudd, skriver Expressen.