– Tiltalte har klart medvirket til at overgrepene skulle skje. Han har chattet og bedt konkret om hva som skulle skje med barna og han har betalt for dette, fremholdt aktor Ingvild Thorn Nordheim i sin prosedyre i Sunnmøre tingrett i dag.

Mannen i 50-årene fra ei lita bygd på Nordvestlandet er tiltalt for omfattende nettovergrep der han skal ha bestilt grove overgrep mot mindreårige barn i utlandet eller medvirket til dette. Dette nekter mannen straffskyld for.

– Jeg har ikke sett på liveovergrep. Jeg har bare chattet og sagt at jeg kunne tenkt meg å se på, hevder mannen.

Barnas mobil

Men han erkjenner massiv chatting på nett og fremstilling av seksuelle overgrep mot barn og seksualiert fremstilling av barn. Mannen har også delt bilder av egne barn i forbindelse med at han har diskutert sine seksuelle lyster på chat.

– Jeg har vært besatt av porno, men jeg har aldri hatt lyst til å ha sex unge jenter. Dette gjorde jeg for å oppfylle mine fantasier, forklarte mannen i Sunnmøre tingrett.

I retten i dag kom det frem at mannen skal ha lagret overgrepsmateriale på en mobiltelefon som hans egne barn brukte til å spille. Totalt fant politiet over 20 000 overgrepsbilder der over 7 000 av disse er unike.

– For meg var det besettelse av å ha system og organsiere dette materialet mer enn å se på bildene. En må kunne se på en naken jente uten å tenke på sex, hevdet mannen i retten.

Med overlegg

I sin forklaring i tingretten i går hevdet mannen at han aldri trodde det ville bli noen liveoverføring av overgrep, og at han ville slått av datamaskina hvis det skjedde.

– Tiltalte har ikke frivillig avstått fra noe som helst, han har ventet på at det faktisk skal skje et direkteoverført overgrep. Grensen for forsett er oppfylt. Å slå av datamaskin er ikke å avverge eller avstå. Det hindrer jo ikke fullbyrdelsen, mener aktor.

Førstestatsadvokaten la ned påstand om ubetinget fengsel i ni år for tobarnsfaren fra Sunnmøre.

– Overgrepene har skjedd over en lang periode og det er minst sju fornærmede. Tiltalte forstår ikke at det straffbart å fremstille barna på den måten han gjør. Her er det tekniske bevis som feller han og det er ikke grunnlag for noen strafferabatt, fremholdt aktor.