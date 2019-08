Se alle kampene fra Get-ligaen direkte på TV 2 Sumo!



225 kamper fra grunnspillet og potensielt 49 kamper fra sluttspillet skal spilles i sesongen 2019/2020. Du ser samtlige kamper direkte på TV 2 Sumo og en rekke utvalgte kamper på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Sport 1. Alle de potensielt 274 kampene blir produsert med flerkamera-produksjon og kommenteres av TV 2s hockeykommentatorer.



Det er med andre ord duket for tidenes største og beste dekning av norsk ishockey på TV. Under kan du se hvor og når kampene sendes til slutten av oktober. Listen blir oppdatert etterhvert som TV-kamper blir satt opp.



Kampene som er uthevet sendes på lineær kanal i tillegg til TV 2 Sumo.



12. sept kl. 18.00: Stavanger Oilers - Stjernen (TV 2 Sumo)



12. sept kl. 19.00: Narvik - Storhamar (TV 2 Sport 2 - sendestart 18.30)



14. sept kl. 15.30: Manglerud Star - Stavanger Oilers (TV 2 Sumo)



14. sept kl. 16.00: Stjernen - Sparta (TV 2 Sumo)

14. sept kl. 16.00: Storhamar - Lillehammer (TV 2 Sumo)



14. sept kl. 18.00: Frisk Asker - Vålerenga (TV 2 Sport 2 - sendestart 17.40)



14. sept kl. 18.00: Grüner - Narvik (TV 2 Sumo)



17. sept kl. 19.00: Stavanger Oilers - Storhamar (TV 2 Sport 2)



19. sept kl. 18.30: Narvik - Stjernen (TV 2 Sumo)

19. sept kl. 18.30: Manglerud Star - Frisk Asker (TV 2 Sumo)



19. sept kl. 19.00: Sparta - Vålerenga (TV 2 Sport 2)



20. sept kl. 19.00: Lillehammer - Grüner (TV 2 Sport 2)



21. sept kl. 16.00: Vålerenga - Narvik (TV 2 Sumo)

21. sept kl. 16.00: Stjernen - Lillehammer (TV 2 Sumo)



22. sept kl. 17.00: Grüner - Stavanger Oilers (TV 2 Sumo)

22. sept kl. 17.00: Storhamar - Manglerud Star (TV 2 Sumo)

22. sept kl. 17.00: Frisk Asker - Sparta (TV 2 Sumo)



24. sept kl. 19.00: Lillehammer - Frisk Asker (TV 2 Sport 2)



26. sept kl. 18.00: Storhamar - Frisk Asker (TV 2 Sport 2)



26. sept kl. 18.30: Lillehammer - Vålerenga (TV 2 Sumo)

26. sept kl. 18.30: Manglerud Star - Grüner (TV 2 Sumo)



27. sept kl. 18.00: Sparta - Narvik (TV 2 Sport 1)



28. sept kl. 16.00: Vålerenga - Stavanger Oilers (TV 2 Sport 2)

28. sept kl. 16.00: Stjernen - Manglerud Star (TV 2 Sumo)

28. sept kl. 16.00: Grüner - Storhamar (TV 2 Sumo)



29. sept kl. 14.00: Frisk Asker - Narvik (TV 2 Sumo)



1. okt kl. 19.00: Sparta - Lillehammer (TV 2 Sport 2)



3. okt kl. 18.30: Narvik - Lillehammer (TV 2 Sumo)

3. okt kl. 18.30: Grüner - Frisk Asker (TV 2 Sumo)

3. okt kl. 18.30: Storhamar - Stjernen (TV 2 Sumo)

3. okt kl. 18.30: Manglerud Star - Vålerenga (TV 2 Sumo)



3. okt kl. 19.00: Stavanger Oilers - Sparta (TV 2 Sport 2)



4. okt kl. 19.00: Narvik - Lillehammer (TV 2 Sport 2)



5. okt kl. 16.00: Vålerenga - Storhamar (TV 2 Sport 2)

5. okt kl. 16.00: Stjernen - Grüner (TV 2 Sumo)



6. okt kl. 17.00: Sparta - Manglerud Star (TV 2 Sumo)



7. okt kl. 19.00: Narvik - Stavanger Oilers (TV 2 Sport 2)



8. okt kl. 19.00: Storhamar - Sparta (TV 2 Sport 2)



10. okt kl. 18.30: Stjernen - Frisk Asker (TV 2 Sumo)

10. okt kl. 18.30: Grüner - Vålerenga (TV 2 Sumo)

10. okt kl. 18.30: Manglerud Star - Narvik (TV 2 Sumo)



10. okt kl. 19.00: Stavanger Oilers - Lillehammer (TV 2 Sport 2)



12. okt kl. 16.00: Vålerenga - Frisk Asker (TV 2 Sumo)

12. okt kl. 16.00: Grüner - Narvik (TV 2 Sumo)

12. okt kl. 16.00: Lillehammer - Storhamar (TV 2 Sumo)

12. okt kl. 16.00: Stavanger Oilers - Manglerud Star (TV 2 Sumo)



12. okt kl. 16.00: Sparta - Stjernen (TV 2 Sport 2)



15. okt kl. 18.00: Stjernen - Vålerenga (TV 2 Sport 2)



17. okt kl. 18.30: Manglerud Star - Lillehammer (TV 2 Sumo)



17. okt kl. 19.00: Sparta - Grüner (TV 2 Sport 2)



18. okt kl. 19.00: Storhamar - Narvik (TV 2 Sport 2)



19. okt kl. 16.00: Vålerenga - Sparta (TV 2 Sumo)

19. okt kl. 16.00: Grüner - Lillehammer (TV 2 Sumo)



19. okt kl. 18.00: Storhamar - Stavanger Oilers (TV 2 Sport 2)



20 okt kl. 14.00: Narvik - Stjernen (TV 2 Sumo)



20. okt kl. 17.00: Frisk Asker - Manglerud Star (TV 2 Sumo)



22. okt kl. 19.00: Manglerud Star - Storhamar (TV 2 Sport 2)



Kampene videre blir satt opp på et seinere tidspunkt.