Elbilene har gått sin seiersgang i det norske bilmarkedet de siste årene. Ingen kjøper flere elbiler i forhold til folketallet, enn oss nordmenn.

Her snakker vi personbiler. For varebiler har det gått langt tregere i få i gang det elektriske skiftet.

Fra flere hold har det blitt påpekt at det er uheldig. Særlig i større byer vil det ha stor betydning å få mer av transporten over på elektriske varebiler.

Der private i mange tilfeller kan benytte offentlig transport (eller gå/sykle), finnes det knapt alternativer for varelevering eller for håndverkere som jobber i storbyene. Da må det brukes bil.

Flere elvarebiler

Ved å skifte over til elektriske varebiler kan man få ned luftforurensningen betydelig.

Christina Bu i Norsk elbilforening hilser de nye reglene for elektriske varebiler velkommen.

I dag ble det kjent at Enova skal rulle ut en ny støtteordning for elektriske varebiler. De gir inntil 50.000 kroner i støtte, basert på bilens motorytelse, og 5.000 kroner for lader. Med denne støtteordningen ønsker Enova å sette fart på elektrifiseringen av varebilmarkedet.

– Støtteordningen er etterlengtet og helt nødvendig for at vi skal nå Stortingets mål om at det kun skal selges nullutslippsbiler fra 2025. Norge er verdensmester på elbil, det må også omfatte varebiler, sier Christina Bu som er generalsekretær i Norsk elbilforening.

Svenskene skal stenge eldre biler ute fra byene

Nissan er pionerer på elbil. De var også tidlig ute med en elektrisk utgave av varebilen NV.

– Penger å spare

Hittil i år utgjør elektriske varebiler kun 5 prosent av nybilsalget av varebiler, mot 44 prosent i personbilmarkedet.

– Det er et stort potensial for vekst i andel elektriske varebiler. De er mye billigere i drift enn varebiler som går på diesel, så her er det penger å spare samtidig som bedrifter kutter utslipp, sier Christina Bu, i en pressemelding.

Utfordringen så langt har vært at engangsavgiften på varebiler er lav. Momsfritaket, som har bidratt til å gjøre elbiler populære hos privatpersoner, fungerer dessuten ikke som et incentiv for bedriftsmarkedet.

Se hvem som har meldt seg på med el-varebil

Det vil kunne ha betydelig miljøeffekt hvis man får byttet ut dagens fossil-varebiler med biler som går på strøm. Foto: Norsk elbilforening.

Basert på motorytelse

Til nå har utvalget av elvarebiler også vært begrenset, men dette er i ferd med å endre seg. Flere store flåteaktører, som Posten, har derfor startet satsingen på elvarebiler.

For å kvalifisere til støtte, må man søke før man kjøper elvarebil. For å få støtte må kjøretøyet være en hel-elektrisk varebil klasse 2 med tillatt totalvekt under 4.250 kg, og gjelder kun ved førstegangsregistering av bilen.

Støttetilbudet har standardsatser basert på bilens motorytelse:

Slik er de tre satsene for den nye støtten til elektriske varebiler.

