Philip Manshaus har tidligere uttalt at han ikke ønsker å møte fortsette å møte i politiavhør. Han har imidlertid sagt seg villig til å medvirke til en prejudisiell observasjon.

Oslo politidistrikt har nå mottatt den foreløpige rettspsykiatriske erklæringen på siktede, bekreftet politiet i en pressemelding.

Det fremgår av konklusjonen at det anbefales en fullstendig fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse

– Det betyr at det gjennomføres en mer omfattende vurdering av siktede. Observasjonen vil bli utført av to sakkyndige som oppnevnes av Oslo tingrett. Arbeidet med å finne sakkyndige er igangsatt og det forventes en avklaring i løpet av neste uke, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

Politiet opplyser at Manshaus har i samtalen med den sakkyndige gitt ytterligere detaljer i saken. Politiet ønsker ikke offentliggjøre disse detaljene på nåværende tidspunkt.

14 dagers islolasjon

Terrorsiktede Philip Manshaus ble 12. august varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han fikk også 14 dager i full isolasjon.

Det var planlagt nytt fengslingsmøte for den terrorsiktede, men mandag ble det klart at han godtar isolasjon i 14 dager til. Det meldte Budstikka først.

Ville skremme muslimer

21 år gamle Manshaus er siktet for drapet på sin stesøster, samt for terror, etter at han bevæpnet seg og gikk inn i al-Noor-moskeen i Bærum.

Det ble avfyrt flere skudd inne i moskeen, men Manshaus ble overmannet av to eldre menn som var i moskeen for å be.

21-åringen nektet først å forklare seg til politiet, men endret etterhvert mening. I flere avhør med politiet har Manshaus forklart at han ønsket å skremme muslimer.