Før nedrustningsavtalen var våpnene i Sovjetunionen rettet mot USA, med en rekkevidde på 10.000 kilometer eller mer.

– Det som skjer i disse dager, er at Russland har brutt denne avtalen om å ikke ha mellomdistanse kjernevåpen. De utplasserer, både langsmed de baltiske land, men også langs grensene våre, nye typer kjernevåpen, som det er mellomdistanse på, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til forumets podkast Krig & Sånn.

Ifølge NATO er missilet et brudd på avtalen som forbyr alle landbaserte mellomdistanseraketter med en rekkevidde på mellom 500 og 5.500 kilometer.

Forsvarssjefen frykter ikke at rakettene vil bli avfyrt mot Norge i nærmeste fremtid, men sier likevel at de nye våpnene har Norge og andre europeiske byer som mål. I motsetning til tidligere, da våpnene hadde en lengre rekkevidde.

På spørsmål om det er Norge som provoserer Russland, svarer forsvarssjefen følgende:

– Hva er mest provoserende? At det er et hangarskip i Norskehavet, tusen kilometer fra Russland, eller at det står atomraketter 16 kilometer fra grensen som peker på oss?

