Mørk er uaktuell for VM etter skaden hun pådro seg i helgen. Hun har skadet kneet igjen.

Onsdag skal Mørk for sikkerhets skyld sjekkes også i Norge. MR-bildene i Romania viste en skade som setter henne utenfor en god periode.

Det er under 100 dager til Norge starter VM i Japan.

– Jeg snakket med henne bare for noen dager. Hun virket så glad og fornøyd over å være på banen igjen. Så skjer dette, sier Herrem til NTB.

– Hun var klar på at nå er jeg tilbake. Det går nesten ikke an å snakke om det uten at man nesten får tårer i øynene eller frysninger av det. Hun er bare rammet av uflaks. Det er mye for denne jenta. Man vil at hun skal få litt fred og ro til å drive med håndballen som hun elsker så mye.

Herrem tar et lite forbehold om at undersøkelsene i Norge viser noe helt annet enn hva Mørk fikk beskjed om i Romania.

Trøbbel

Norge er inne i en skadekrise nær det laget opplevde i oppkjøringen til VM i 2005. Da var troppen delvis ribbet for nøkkelfolk. Norge ble nummer ni i mesterskapet. Det er den dårligste plasseringen i et mesterskap siden gjennombruddet på 1980-tallet.

– Det er mye som skjer og mange skader. Dette er året har vært mye. Vi har et sterkt lag og mange gode spillere, og jeg tror det skal gå fint, sier Herrem.

I tillegg til Mørk er Katrine Lunde, Henny Ella Reistad og Kjerstin Boge Solås uaktuelle i VM. Det er også noe usikkert rundt Amanda Kurtovic og Veronica Kristiansen.

Kari Aalvik Grimsbø har valgt å takke nei til VM. Hun har utfordringer med knærne og prioriterer klubbjobben i Györ.