Det ser ut som det er på tide å pakke bort bikinien og finne fram paraplyen i store deler av Norge.

Det fine været som har vært i Sør-Norge de siste dagene vil erstattes med kaldere temperaturer og kraftig nedbør.

Meteorologisk institutt har satt farenivået til gult i Agder, Telemark, Vestfold, Østfold og Buskerud. De melder at det vil komme kraftig nedbør onsdag morgen som kan føret til oversvømmelser og fare for jord- og flomskred.

– Vi har sett flere ganger i sommer at når det har vært veldig varmt i noen dager kommer det gjerne kraftig nedbør, sier meteorolog Isak Slettebø i StormGeo til TV 2.

Varsler om stengte veier

Det er også meldt svært kraftige regnbyger i Hordaland og Sogn og Fjordane. Her er farevarselet satt til oransje.

Finværet vil vare til litt ut på dagen, men fra onsdag ettermiddag til torsdag morgen er det ventet mye regn. Meteorolog Slettebø mener det kan bli 100 mm regn på et døgn på Vestlandet.

Det er også her varslet om skredfare der regnbygene treffer. I tillegg mener meteorologisk Institutt at det er fare for stengte veier og vanskelige kjøreforhold. Dette kan føre til at noen steder midlertidig vil miste veiforbindelsen.

Vi har sendt ut farevarsel orange nivå, svært kraftige regnbyger, for #Hordaland og #SognOgFjordane og gult nivå for Nord- #Rogaland fra seint onsdag ettermiddag til torsdag morgen. Lokalt kan det komme 30-55 mm på 3 timer. Sjekk farevarslene her: https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/jKe3FWWRdC — Meteorologene (@Meteorologene) August 27, 2019

Stormmeteorologen er litt mer optimistisk og tror regnbygene kan passere fort og at det derfor ikke er stor grunn til bekymring.

– Det er grunn til å tro at dette vil passere raskere enn tidligere i sommer, sier Slettebø.

Varmt i Nord

I Nord er meldingene langt mer positive. Det ser ut som at det nå er Nord-Norges tur til å få besøk av finværet.

– Det har ligget varmluft over Sør-Norge de siste dagene som nå vil fortsette nordover, sier Slettebø.

På onsdag er det meldt høye temperaturer og sol flere steder i Nord-Norge. Meteorologen i SormGeo mener det kan bli opp mot 25 grader flere steder i Nordland og indre Troms.

Nord-Norge slipper likevel ikke helt unna regnværet. Meteorologen mener at når det nærmer seg helgen vil de kraftige regnbygene flytte seg nordover.