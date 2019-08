Bunnlaget Sarpsborg 08 har signert den nordirske spissen Kyle Lafferty (31).

Lafferty spilte sist for den skotske storklubben Glasgow Rangers.

– Jeg er her for å score mål og jobbe knallhardt for laget og klubben som jeg har fått et veldig godt inntrykk av. Tross tapet mot Strømsgodset, mener jeg det var en del positivt. Laget spilte kanskje ikke sin beste kamp, men det var muligheter for scoringer der. Jeg vil komme med noe annerledes og en erfaring jeg håper laget vil nyte godt av, sier Lafferty i en pressemelding.

Lafferty scoret sju mål de ni kvalikkampene da Nord-Irland gikk til EM 2016.

I juni 2017 gikk han til Hearts, der det ble 13 scoringer på 37 kamper. Etter en sesong i Hearts ble Lafferty hentet til Rangers av Steven Gerrard. Der ble det fire mål på 19 kamper før Gerrard bestemte seg for å kvitte seg med Lafferty.

– Gerrard var skvær med meg og sa at jeg ikke var i nærheten av førstelaget. Uansett hvem man er eller hvem man spiller for, er det tøft å få en slik beskjed, sa Lafferty ifølge Daily Record.

– Kvinnebedårer ute av kontroll

Spissen innrømmet også at han ikke er den ivrigste på treningsfeltet.

– Han så meg hver dag på trening, og jeg er den første til å innrømme at jeg ikke er den ivrigste på trening. Mine prestasjoner på trening og i kamp er som natt og dag, fortsatte han.

Lafferty prøvde lykken i Palermo i 2013/14-sesongen. Det gikk ikke spesielt bra.

– Lafferty er solgt på grunn av et krav fra min trener Beppe Iachini, sa Palermo-president Maurizio Zamparini til Radio 24, ifølge Irish Post, og fortsatte:

– Han er en kvinnebedårer ute av kontroll og en ire uten regler. Han er en type som forsvinner i en uke og går på jakt etter damer i Milano, slo klubbpresidenten fast.

Maurizio Zamparini hevdet at Nord-Irlands landslagsspiller hadde en livsstil som brøt med alle verdiene Palermo som klubb står for.

– Han har to familier og seks barn. Han trener aldri, og gjør akkurat som han vil. På banen er han en god spiller, fordi han alltid gir alt. Men med tanke på oppførselen utenfor banen, så er han ikke mulig å kontrollere. Min trener fortalte at han ikke klare å håndtere denne spilleren, så derfor ble han solgt, sa Zamparini.

– Er her for å redde klubben

Lafferty har tidligere vært åpen om gambling-problemene sine.

Nordiren beskriver seg selv som er stor, sterk spiss.

– Jeg vet at det kommer tøffe kamper, men er alltid klar for en fight. Det kommer til å bli 90-minuttere med «tough battles», men jeg skal alltid gå av banen og ha gitt maks. Jeg skal sørge for at de rundt meg har fått juling. Jeg er her for å være med på redde klubbens plass i Eliteserien og det gleder jeg meg veldig til. Jeg håper vi kan starte allerede på søndag med tre poeng og kanskje en scoring eller to. Dette skal vi klare, sier han offensivt.

– I Kyle Lafferty får vi inn en spiller med nærmere 500 kamper på godt nivå. Han har 70 a-landskamper og 20 scoringer for Nord-Irland. Lafferty er en høyreist tøffing som ofrer hodet i begge bokser. En real kriger vi håper å få glede av ut sesongen, sier sportssjef Thomas Berntsen om nysigneringen.