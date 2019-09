Sist vi møtte henne var på et islagt vann i Gol. Da kjørte hun en av tidenes raskeste modeller fra Ferrari, nemlig verstingen GTC4Lusso.

Nå har Eli Hesthamar fra Sandefjord klinket til igjen, og kjøpt nok en superbil fra italienske Ferrari.

Denne gangen er det snakk om en ny og svært eksklusiv toppmodell, nemlig 488 Pista Piloti!

Bilen skal kun lages i 400 eksemplarer på verdensbasis. Bare fire av disse har funnet veien til Norge.

Frelst

Nå har Eli hatt sitt eksemplar i bare tre uker. Når vi møter henne, helt tilfeldig i Oslo, er hun minst like frelst som sist vi så henne.

– Ja, fytti grisen for en bil dette er. Den er helt fantastisk og hissig som få, smiler Eli.

Hun er altså en av svært få i verden som eier limited-utgaven av Ferraris nye flaggskip. Bilen er kun forbeholdt Ferrari sine kunder som deltar i racing, og baserer seg på 488 Pista.

Det betyr blant annet at bilen har tidenes kraftigste V8-motor fra Ferrari. I Pista Piloti yter den 720 hk ved 8.000 omdreininger og hele 770 Nm.

0-100 km/t er i mål på 2,85 sekunder, mens toppfarten er mer enn 340 km/t.

– Sist vi snakket sammen trodde vi toppen var nådd, men denne er kanskje enda et hakk over – om mulig?

– Hehe, ja faktisk! Jeg er frelst – igjen, poengterer Eli.

Eli Hesthamar trives bak rattet i Ferrari. Dette er hennes fjerde bil fra Maranello.

5,5 millioner

Bilen leveres kun i fire forskjellige farger, Eli gikk for «Blu Tour de France».

– Jeg liker fargen veldig godt sammen med de andre detaljene. De er faktisk håndmalt på fabrikken. Ellers er fargen den samme som jeg har på løpsbilen hjemme.

Motoren i 488 Pista Piloti er av typen EKSTREM. 3,9 literen yter 720 hk og 770 Nm.

I garasjen til Eli står det nemlig tre ulike Ferrari-modeller. I tillegg til helt nye 488 Pista Piloti har hun fortsatt GTC4Lusso, og ikke minst løpsbilen, en 488 Challenge.

– Hva er det egentlig med deg og Ferrari?

– Alt. Det bare appellerer til meg. Både design, kjøreegenskaper og ytelser, forteller hun.

Den nye superbilen er en del av Ferrari sitt «Tailor Made Program». Med inspirasjon fra suksessen i løp som Le Mans, Rolex 24 på Daytona og Spa - er Ferrari 488 Pista Piloti en bil med en helt unik utstyrspakke. I tillegg til spesialutviklede farger, leveres bilen med utstrakt bruk av matt karbon og andre detaljer du ikke finner på noen andre Ferrari-modeller.

I Norge koster Pista Piloti rundt 5,5 millioner kroner.

Langt over 700 hk fordelt på 1.280 kg – betyr heftige ytelser.

Terapi

Ferrari er ikke akkurat beskjedne når de omtaler sitt nye presisjonsvåpen. Dette er bilen som er laget for racerbanen, og tar med adrenalinet videre på veien. Det sørger et sylskarpt understell og den rekordsterke motoren for.

Fire av cirka 400 eksemplarer finnes i Norge.

– Jeg opplever faktisk bilen bedre enn 488 Challenge. Den er så utrolig presis og akselerasjonen er helt crazy!

Som du kan se på bildene i saken, har bilen til Eli eksport-skilter inntil videre. Derfor skal bilen ut av landet en periode, før hun eventuelt tar den med hjem igjen til norsk jord.

– Nå gleder jeg meg bare til å ta med bilen rundt om i Europa, og nyte gleden Ferrari leverer. Å kjøre denne er enkelt og greit terapi for meg, avslutter Ferrari-Eli, som vi herved velger å kalle henne.

