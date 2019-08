Den drepte kvinnen (30) var nyutdannet lege

Motivet for drapet er ukjent. Kvinnens ektemann er tidligere dømt for et ran, og noen har hevdet at han kunne være det egentlige målet for gjerningspersonen. Men vitner forteller at de ikke tror på dette fordi gjerningspersonen var så målrettet da han skjøt kvinnen.

Et annet mulig motiv er at kvinnen vitnet i en drapssak for noen år tilbake, men hun var ikke noe kronvitne, og hennes vitnemål var avgjørende vitne for domfellelse.

Minnestund

Mandag kveld ble det holdt en spontan minnestund for kvinnen på åstedet. Mange gråtende svartkledde mennesker samlet seg, og de ble liggende hauger med roser, tente lys og bilder på bakken.