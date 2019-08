Ifølge The Times må Manchester United klare seg uten venstreback Luke Shaw (24) den kommende måneden.

Avisen hevder å vite at Shaw, som pådro seg en strekkskade i låret under lørdagens 1-2-tap for Crystal Palace, er ute av spill i minst én måned.

United-manager Ole Gunnar Soskjær uttalte i helgen at han håpet å ha Shaw tilbake i trening denne uken.

Skaden betyr at Premier League-kampene mot Southampton, Leicester og West Ham spilles uten Shaw, som også går glipp av Englands landskamper mot Bulgaria og Kosovo.

Dersom nærmere undersøkelser viser at skaden er verre enn første antatt, kan Shaw i verste fall også miste kampene mot Arsenal, Newcastle og Liverpool.

Dermed tyder mye på at Ashley Young må vikariere på venstrebacken til Solskjær, noe han også gjorde da Shaw måtte ut med skade i helgens kamp. Marcos Rojo er også et alternativ, men argentineren kan være på vei bort før overgangsvinduet i Europa stenger 2. september.

Det er ikke bare i forsvarsrekken Solskjær har skadebekymringer. Anthony Martial har fått problemer med låret etter kampen mot Palace og skal sammen med Shaw gjennomgå nærmere undersøkelser tirsdag. Skulle det vise seg at Martial er ute med skade i en periode, kan det sette en stopper for Alexis Sánchez' overgang til Inter. Det skriver Guardian.