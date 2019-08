Spekulasjonene har gått lenge og det har vært kjent at flere norske bilimportører har jobbet med planer om å starte import av kinesiske bilmerker.

I sommer har dette forsterket seg, og nå er det klart at det er konkrete planer om å ta inn kinesiske personbiler til Norge, i nær fremtid.

Går det som mange tror, blir det bare starten på en bølge av kinesiske biler til Norge og resten av Europa.

Nå skriver bransje-nettstedet Bilbransje24.no at selskapet Autoindustri som i dag blant annet importerer Subaru til Norge, også skal bli importør av elbiler fra Kina.

Elektrisk SUV

– Vi har en bil i landet nå, som vi har testet og fått en del erfaring med. Så langt er det veldig lovende.

Det sier Jan Kåre Holmedal hos Autoindustri AS, som blir importør av flere kinesiske bilmerker, til Bilbransje24.

Han ønsker ikke å si hvilket kinesisk merke de har i Norge, men modellen importøren nå tester er en elektrisk SUV.

– Innenfor ikke altfor lang tid

– Denne bilen er størrelsesmessig mellom Subaru XV og Forester, men det er flere både merker og modeller på vei, sier Holmedal.

På spørsmål om når bilene skal lanseres i Norge svarer Holmedal at de kan ha avtaler på plass ganske kjapt og at de håper på lansering "innen ikke altfor lang tid".

– Foreløpig er det personbiler som er tema for oss. Det er de vi har kommet lengst med. Hvem som skal selge bilene, er ikke avklart. Det kan bli ulike løsninger for merkene. Det kommer blant annet an på hvilke merker og modeller vi bestemmer oss for, sier Jan Kåre Holmedal, til Bilbransje24.

Denne elbilen fra kinesiske MG har vært på test i Norge i flere måneder. Også her ligger det an til lansering om ikke veldig lenge.

Skulle komme for flere år siden

Her hører det også med til saken at Autoindustri har lang historikk på biler fra Kina. Opprinnelig var planen at de skulle starte salg av det kinesiske bilmerket BYD i Norge, helt tilbake i 2011.

Også da var det snakk om elbil. Rent konkret var det snakk om en modell som het E6 og som var tidlig ute som elbil. Men BYD støtte på en rekke problemer underveis, blant annet ble lanseringen kraftig forsinket. Om det var det som stoppet planene om å hente den til Norge, er imidlertid ikke kjent.

Tidligere i år startet for øvrig RSA som blant annet tar inn Suzuki til Norge, også import av kinesiske elvarebiler kalt Maxus til Norge. De skal også ha planer om å ta inn personbiler.

Til neste år kommer også Polestar til Norge. Dette er et søstermerke av Volvo, som er basert i Kina og skal satse på elektriske biler.

