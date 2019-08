De største og beste fra amerikansk musikkindustri dukket opp på den røde løperen utenfor Prudential Center i New Jersey natt til mandag.

Blant dem var Taylor Swift, som på forhånd ble nominert i hele ti kategorier. Popstjernen stakk av med seieren i to av dem, deriblant prestisjetunge «Årets Musikkvideo» for låten «You Need to Calm Down».

Politisk video

Fra scenen takket Swift publikum som hadde stemt henne frem som vinner.

– Først vil jeg takke fansen. At dere har stemt på denne videoen viser at dere vil ha en verden hvor vi alle er like under loven, uavhengig av hvem vi elsker eller hvem vi identifiserer oss som, sa Swift ifølge Hollywood Reporter.

Musikkvideoen avslutter med en oppfordring om å signere underskriftskampanjen for «Equality Act», et lovforslag som vil forby diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering over hele USA.

Klar oppfordring til Trump

– Jeg vil takke alle som har deltatt i underskriftskampanjen, for nå har vi en halv million stemmer. Det er fem ganger så mange som kreves for at Det Hvite Hus må se på den, fortsatte Swift fra scenen. Deretter så artisten ned på håndleddet for å signalisere at hun ønsker svar fra Donald Trump.

Trump har lenge vært en motstander av lovforslaget. Så sent sist fredag meldte TIME at presidentens justisdepartement oppfordret Høyesterett til å kunngjøre at transseksuelle ikke har krav på beskyttelse mot diskriminering i arbeidslivet.

Niende pris i karrieren

Swift vant i tillegg prisen «Video for Good», en kategori for musikkvideo med budskap. Hun dedikerte seieren til alle som føler seg «misforstått». Etter kveldens utdeling står Swift med ni VMA-priser totalt.

Resten av vinnerne inkluderer Ariana Grande (Årets Artist, Årets Sommerlåt og Årets Push-Artist), Lil Nas og Billy Ray Cyrus (Årets Låt), Billie Eilish (Beste Nye Artist og Beste Klipping), Cardi B (Årets Hip-Hop) og Jonas Brothers (Beste Pop).